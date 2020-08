Des équipements handicap pour les établissements de tourisme

Deux équipements indispensables pour les établissements de tourisme qui souhaitent améliorer leur accessibilité aux personnes en situation de handicap

La société Axsol propose de nombreux équipements handicap pour faciliter l’accès aux établissements de tourisme et notamment les gîtes ruraux, qui ne sont pas toujours parfaitement aux normes car souvent basés sur des locaux traditionnels. Nous avons retenu deux équipements indispensables pour toutes les structures, quelles qu’elles soient.

Le fauteuil BATHMOBILE permet à son utilisateur de prendre une douche ou d’accéder aux toilettes en toute sécurité dans une maison de retraite, un établissement thermal, un centre de rééducation, à domicile, une piscine…

Des caractéristiques innovantes telles que : conception 100% plastique, des repose-pieds amovibles et réglables en hauteur, une assise réversible ou encore une hauteur d’assise réglable (3 positions), permettent à la chaise de douche BATHMOBILE de s’adapter au plus grand nombre de morphologies.

La rampe modulaire ROLL UP permet le franchissement d’obstacles tels que, une à six marches, des seuils de porte de 5 à 20 cm. Elle se déroule facilement pour une mise en place en quelques secondes. À noter que lors de son installation trente centimètres se posent sur la première marche. La manutention et l’encombrement de stockage sont facilités du fait que la ROLL UP se stocke enroulée sur elle-même. Les rampes ROLL UP sont fournies avec des pieds réglables (à partir de 2,4 m puis tous les 1,4 m) et les roulettes. Fabriquées en aluminium, les rampes modulaires ne présentent aucun risque de corrosion.

En photo : La rampe modulaire ROLL UP

Infos : www.axsol.fr