Équipements adaptés au handicap en AUVRA : Une plateforme dédiée

Plateforme aventure : Louer des équipements adaptés au handicap en toute simplicité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Julien Loïs est directeur du développement pour la région Auvergne Rhône-Alpes au sein d’APF France Handicap. Il nous présente la Plateforme aventure, dispositif qui permet de louer en quelques clics des équipements adaptés au handicap.

Comment est née la Plateforme aventure ?

Dans le cadre du service APF développement, nous étudions les besoins des personnes en situation de handicap à mobilité réduite qui ne sont pas couverts et nous développons des services pour y répondre. Il y a 2 ans, nous avons fait émerger la Plateforme aventure. Celle-ci vise à répondre aux besoins d’accès à du matériel de loisirs de plein-air adapté aux personnes en situation de handicap dans le cadre d’une pratique individuelle.

Nous proposons via un site internet de mettre en relation des propriétaires de matériel adapté pour loisirs de plein air (randonnée, baignade, cycle) avec des personnes en situation de handicap ou des familles qui souhaiteraient en louer sur des courtes durées. Pour le moment, le projet est en phase d’expérimentation : le matériel peut être loué par n’importe qui, des particuliers ou des professionnels, mais les propriétaires proposant des offres sont uniquement nos structures d’APF handicap. La plateforme a vocation à s’ouvrir aussi – peut-être dès cet été – aux particuliers, associations, et professionnels qui voudraient mettre leur matériel en location lorsqu’ils ne s’en servent pas.

Comment louer des équipements adaptés au handicap ?

Il faut se rendre sur la plate-forme en ligne : plateforme-aventure.fr et de faire soit une recherche par département, soit une recherche par type de matériel. On peut éventuellement s’arranger pour le livrer si besoin, en tout cas le transporter d’un site à un autre. Pour certains matériels considérés comme des véhicules à moteur, notamment des karts tout-terrain, on vérifiera juste que la personne peut bien l’utiliser elle-même.

Pour la saison printemps-été nous proposons : des joëlettes, des mises à l’eau, les karts quadrix, des tandems twinners (côte à côte pour les personnes qui ne peuvent pas pédaler), des vélos pousseurs, des poussettes 4×4 qui peuvent aller partout, des hippocampes.

Pour l’automne et l’hiver, nous proposons des luges adaptées et du matériel de ski de fond. Nous essayons de diversifier la gamme pour toucher les adultes et les enfants, et leur permettre de pratiquer des activités ensemble.

La plateforme a-t-elle bien fonctionné malgré la crise sanitaire ?

Oui, nous avons reçu beaucoup de demandes entre les deux premiers confinements, même plus que ce à quoi on pouvait répondre. Nous avons, pour cette première année de lancement, comptabilisé 62 jours de location de matériel entre mai et octobre 2020. Nous avons constaté une demande importante au niveau des vélos pousseurs – demande mise en lien avec le déploiement de pistes cyclables bien séparées des routes, notamment avec la Via Rhôna.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Les tarifs que nous proposons pour les locations de matériel adapté sont équivalents aux prix qui seraient proposés aux personnes valides qui loueraient un type de matériel classique, même si le matériel adapté vaut plus cher. Par ailleurs, nous prévoyons d’étendre notre offre sur la Savoie, autour d’Aix-les-Bains et du lac du Bourget.

En photo : Un vélo pousseur © APF France handicap

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com