Equipement automobile : le frein de parking électrique

Pimas s’investit pleinement dans le confort de conduite au service des tous les conducteurs, quel que soit leur handicap. La paralysie ou l’amputation du bras droit font partie des situations régulièrement rencontrées par les techniciens Pimas qui doivent sans cesse trouver des solutions nouvelles pour que la conduite soit confortable et sécurisée pour les personnes concernées. Les plus connues sont la boule au volant, et la télécommande à onze fonctions. Mais la conduite d’un véhicule nécessite de nombreuses manipulations du côté droit et même si la voiture est équipée d’une boite automatique, il n’en reste pas moins nécessaire de tirer le frein à main lors d’un arrêt prolongé ou d’un stationnement.

Pour répondre à cette incontournable fonction, Pimas propose aujourd’hui le frein de parking électrique sous forme de kit monté par un technicien Pimas. Après installation de l’équipement, l’utilisateur n’a plus qu’à presser un bouton judicieusement placé sur le tableau de bord pour que le frein à main soit solidement enclenché.

