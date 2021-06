Équipe de France d’athlétisme handisport : Une belle 5e place en Pologne

Ecouter article Ecouter article





À quelques mois des Jeux Paralympiques de Tokyo, l’équipe de France d’athlétisme handisport avait rendez-vous à Bydgoszcz et ses résultats sont prometteurs.

Du 1er au 5 juin avaient lieu les championnats d’Europe d’athlétisme handisport en Pologne. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’équipe de France d’athlétisme handisport ne rentre pas de Bydgoszcz les mains vides. En effet, avec 30 médailles dont 8 titres, les tricolores se classent à la cinquième place européenne sur les 44 pays engagés. Le collectif français composé de 37 athlètes et 5 guides s’est illustré dans les différentes épreuves et confirme sa montée en puissance à moins de 3 mois des Jeux Paralympiques. Des nouveaux records personnels et même européens ont été réalisés comme celui de Redouane Hennouni-Bouzidi sur 1500m T37. Maintenant c’est direction les championnats de France d’athlétisme handisport à Albi les 12 et 13 juin prochains, objectif de fin de saison pour certains, dernière répétition avant le rendez-vous japonais pour d’autres.

Une réussite à tous les étages

Au-delà des résultats convaincants, il est important de souligner le fait que cette équipe de France d’Athlétisme handisport a brillé à tous les niveaux. En effet, d’un côté les têtes d’affiches déjà qualifiées pour Tokyo ont marqué ces championnats de leurs empreintes : Pierre Fairbank, médaillé d’or sur 100m, 400m et 800m T 53 mais aussi Mandy François Elie, titrée sur 100m et 200m en T38. Ces performances sont accompagnées par celles de plus jeunes éléments qui pour leur première sélection ont contribué à la moisson de médailles françaises : Delya Boulaghem, médaillé de bronze sur 100m T11 et médaillé d’argent sur 200 m T11 mais également Félicien Siapo, qui, à tout juste 17 ans, s’est emparé du bronze au lancer de javelot F44.

Mais ce n’est pas tout, d’autres sportifs ont eux décroché leur ticket pour l’échéance japonaise en réalisant une belle prestation pendant ces championnats d’Europe : Alexandre Dipoko-Ewane au saut en hauteur T47 et Dimitri Jozwicki au 100m T38.

Une équipe soudée et dynamique

Autre bonne nouvelle, les membres de cette équipe de France d’athlétisme handisport vivent bien ensemble et semblent être sur une dynamique positive selon leur directeur sportif, Julien Héricourt : « Depuis maintenant 10 ans, nous avons dit aux athlètes de se nourrir de la force du collectif, et aujourd’hui le groupe vibre ensemble sur la piste comme en dehors ». De bonne augure à quelques mois du plus important rendez-vous de l’année au pays du soleil levant.

Une dynamique bien évidemment due aux bons résultats comme il nous le confirme : « En Pologne, les athlètes se sont concentrés sur leurs performances, de nombreux records ont été battus et des victoires ont été arrachées sur le fil. Nous avons atteint nos objectifs ».

Le directeur sportif est très élogieux envers ses troupes et il semble penser que l’Équipe de France d’athlétisme handisport est capable de tout : « Ces bleus handisport sont si surprenants que rien ne semble pouvoir les arrêter ».

Tout semble aller pour le mieux pour l’athlétisme handisport français mais il faudra confirmer cela au Japon à partir du 24 août prochain.

La liste des médaillés :

8 MÉDAILLES D’OR

Ronan PALLIER – Longueur T11

– Longueur T11 Pierre FAIRBANK – 100m T53

– 100m T53 Timothée ADOLPHE / Guide : Jeffrey LAMI, 400m T11

/ Guide : 400m T11 Mandy FRANCOIS-ELIE – 200m T37

– 200m T37 Pierre FAIRBANK – 400m T53

– 400m T53 Pierre FAIRBANK – 800m T53

– 800m T53 Mandy FRANCOIS-ELIE – 100m T37

– 100m T37 Redouane HENNOUNI-BOUZIDI – 1500m T38

11 MÉDAILLES D’ARGENT

Nicolas BRIGNONE – 100m T53

– 100m T53 Dimitri PAVADE – Longueur T64

– Longueur T64 Manon GENEST, Longueur T37

Longueur T37 Axel ZORZI, 100m T13

100m T13 Alexandre DIPOKO-EWANE , Hauteur T47

, Hauteur T47 Dimitri JOZWICKI , 100m T38

, 100m T38 Thierry CIBONE , Javelot F34

, Javelot F34 Julien CASOLI , 800m T54

, 800m T54 Delya BOULAGHLEM / Guide : Farah CLERC, 200m T11

/ Guide : Farah CLERC, 200m T11 Timothée ADOLPHE / Guide : Bruno NAPRIX, 100m T11

/ Guide : Bruno NAPRIX, 100m T11 Charles-Antoine KOUAKOU (Fédération Française Sport Adapté), 400m T20

11 MÉDAILLES DE BRONZE

Delya BOULAGHLEM / Guide : Farah CLERC, 100m T11

/ Guide : 100m T11 Félicien SIAPO, Javelot F44

Javelot F44 Marcelin WALICO, Javelot F57

Javelot F57 Rose VANDEGOU , Poids F41

, Poids F41 Nicolas BRIGNONE , 400m T53

, 400m T53 Nantenin KEITA , 400m T13

, 400m T13 Nicolas BRIGNONE, 800m T53

800m T53 Lucile RAZET, Dimitri PAVADE, Mandy FRANCOIS-ELIE, Julien CASOLI / Relais Universel

/ Relais Universel Badr TOUZI , Lancer du poids T63

, Lancer du poids T63 Renaud CLERC, 1500m T38

1500m T38 Julien CASOLI, 5000m T54

La plateforme bleus handisport pour suivre l’actualité du handisport français : https://www.bleushandisport.com/

En photo : Les membres de l’équipe de France d’athlétisme handisport ravis de leurs performances au championnats d’Europe © Florent Pervillé-FFH

Tom Vignals