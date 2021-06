Épuisement parental : Un dispositif qui vient aide aux aidants

Ecouter article Ecouter article





L’épuisement parental est de plus en plus présent chez de nombreux français surtout pour les familles avec des enfants en situation de handicap. Le dispositif Unesphere tente d’y remédier et de soutenir les aidants.

L’épuisement parental est un phénomène qui touche de nombreuses familles en France et la crise sanitaire a aggravé cette situation. Ce risque d’épuisement est d’autant plus important chez les foyers avec un enfant en situation de handicap. En effet, le handicap n’affecte pas seulement l’enfant mais toutes les sphères de la famille : couple des parents, parentalité, la relation avec les frères et sœurs ainsi que l’entourage proche. Selon une étude de 2020, les trois principales difficultés rencontrées sont : le manque de temps (38 %), la fatigue physique (32 %) et la complexité des démarches administratives (26 %). À ces problèmes-là, s’ajoutent les préjudices moraux comme l’incompréhension, la culpabilité ou encore l’isolement. C’est pour stopper au maximum cet épuisement parental que la fondation OVE, en partenariat avec l’Agence Pixago et Klesia, a mis en place « Unesphere.fr », outil thérapeutique au service des familles et parents avec un enfant en situation de handicap.

Un outil interactif et innovant

«Unesphere.fr » est le fruit d’une recherche-action menée dans des établissements de la fondation OVE. Cet outil thérapeutique pour lutter contre l’épuisement parental comprend un dispositif et un réseau social numériques gratuits et interactifs. Ce dispositif est construit pour les aidants et accessible à tous. Mais cette plateforme est surtout innovante car c’est en effet le premier dispositif en ligne pensé de manière à proposer aux familles tout le nécessaire pour bien aborder les difficultés du quotidien. « Unesphere.fr » contient des informations, encourage une prise de conscience par un auto-positionnement, et renseigne sur les différents établissements, les associations et solutions de répit près de chez vous. La plateforme permet également aux utilisateurs de partager leur expérience et leurs astuces avec des professionnels.

Le site est simple d’utilisation. Un onglet « sphères » est disponible et permet de choisir le domaine auquel on souhaite accéder: « Moments en familles », “Le couple”, “Famille et handicap”, “Famille et établissements spécialisés” ou encore « La fratrie ». Une fois arrivé dans le domaine voulu, on peut accéder aux différentes ressources correspondantes.

Une aide précieuse pour un rôle difficile

Cette plateforme va certainement aider un bon nombre de personnes qui souffrent d’épuisement parental, car le rôle d’aidant a souvent une importance sous-estimée. Mais c’est également un rôle difficile comme nous le confie Jennifer, sœur d’un adulte en situation de handicap : « On ne parlait que de mon frère, alors que je venais d’entrer au collège qui me stressait tant ». En plus de cette difficulté, les dispositifs mis en place sont rares, comme le montre le témoignage de la maman de Johan : « Si j’avais attendu de l’aide, je serais toujours en train d’attendre ».

Il est donc important de traiter correctement le problème et c’est pour cela que « Unesphere.fr » peut jouer un rôle primordial. Surtout qu’avec la période particulière que l’on traverse, le nombre de familles touchées par l’épuisement parental pourrait dépasser les 5 à 8 % en France.

Alors n’hésitez pas !

Pour découvrir le site, rendez-vous sur : http://www.unesphere.fr/menu.html

Tom Vignals