Épilepsie et accidents domestiques : Un jeu vidéo pour les éviter

Un jeu sur mobile qui a pour objectif de prévenir les accidents domestiques liés à l’épilepsie.

L’épilepsie est une maladie neurologique qui touche près de 650 000 personnes en France. C’est pourquoi l’association Épilepsie-France et la startup Gamabilis ont décidé de lancer l’application Tricky Life. Une plateforme de jeu accessible sur mobile qui a pour objectif d’identifier les risques associés aux crises d’épilepsie afin de mieux gérer sa sécurité tout en mettant en avant les différents accidents domestiques possibles.

L’épilepsie aggrave souvent les risques d’accidents domestiques. En effet, il faut savoir que chaque année, une personne sur cinq est victime d’un accident de la vie courante, comme l’expliquent les concepteurs de Tricky Life. Les personnes épileptiques sont considérées comme un public à risque. Ainsi, elles présentent un risque augmenté de 27% face aux accidents domestiques par rapport à la population générale. Celui-ci s’élève même de 30% pour les patients non stabilisés par les médicaments.

Malheureusement, cela s’explique par le fait que les crises d’épilepsie sont souvent imprévisibles et soudaines et peuvent conduire à des accidents domestiques. Des activités anodines, telles que la cuisine, peuvent parfois s’avérer dangereuses. Les crises peuvent également exposer à une dangerosité immédiate lorsqu’elles s’accompagnent d’une perte de conscience ou de connaissance, d’une chute brutale ou de déambulation incontrôlée.

Une nouvelle manière d’aborder cette maladie neurologique

De manière générale, l’épilepsie peut parfois s’avérer être un sujet délicat à évoquer pour les personnes concernées. C’est pourquoi l’application Tricky Life aborde avec humour ce sujet difficile, en mettant en avant des binômes de personnages très captivants. Alternant narration et interactions avec les personnages, Tricky Life vous immerge dans l’environnement de Gwen et Sam, rempli d’activités familières et de moments exceptionnels. Avec l’aide d’Alter et Ego, “esprits gardiens aux supers pouvoirs”, vous pourrez prendre le contrôle du décor pour éviter de causer un accident domestique si vous souffrez d’une crise d’épilepsie.

Un jeu vidéo gratuit pour sensibiliser aux risques

Afin de lancer son service gratuit et innovant, l’association nationale Épilepsie-France s’est associée au studio Gamabilis de Vincent Péquignot, entièrement spécialisé dans la conception de jeux visant à influencer positivement les comportements de leurs communautés internes et externes.

Selon les créateurs de l’application, 68 % des Français de tout âge et sans distinction de genre, utilisent les jeux vidéo. C’est la raison pour laquelle ils ont choisi ce format pour sensibiliser les personnes atteintes d’épilepsie aux risques d’accidents domestiques. L’application Gamabilis crée des solutions mêlant divertissement et mises en situation du joueur face aux conséquences de ses propres choix.

Enfin, Tricky Life propose des clés pour mieux comprendre son épilepsie, à savoir s’approprier sa sécurité et être le principal acteur dans la gestion de sa maladie. Grâce à un partenariat entre l’ITEP de Toul Ar C’hoat (Finistère) et la Fédération Française de Prévention des Risques Domestiques, le jeu est totalement gratuit. Disponible sur l’App Store et sur Google Play, l’application est accessible à partir de 16 ans et pour toutes les personnes concernées par l’épilepsie, de près ou de loin.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://gamabilis.com/index.php/tricky-life/

Robin Hubert