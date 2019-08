Environ 85% affirment être satisfaits de leur mutuelle santé

Selon un sondage réalisé par JALMA et le CSA, parmi les Français qui possède une mutuelle ou une assurance santé, environ 85% déclarent être satisfaits de leur complémentaire. Les personnes âgés de 18-24 ans, et les seniors âgés de plus de 75 ans, sont les moins contentes de leur mutuelle santé.

Ce sondage (1) souligne, par ailleurs, que plus de 9 Français sur 10 indiquent posséder une mutuelle ou une assurance santé. Parmi eux 47% précisent bénéficier d’une mutuelle ou d’une assurance proposée par leur employeur. Alors que les tarifs des mutuelles ne cessent d’augmenter depuis 2000, seules 51% des personnes interrogées considèrent que cette hausse constante n’est pas justifiée, arguant que la progression des prix est provoquée par “les intérêts financiers des mutuelles et assureurs”. Toutefois, 45% des personnes sondées estiment que cette hausse est justifiée du fait de l’augmentation des dépenses de santé.

Dernier constat, plus d’un tiers des Français jugent le tarif de leur mutuelle ou assurance santé “excessif”.

(1) Ce sondage JALMA/CSA a été réalisé par téléphone, les 13 et 14 octobre derniers, auprès d’un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus.