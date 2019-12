Cet ouvrage reprend les retranscriptions des communications scientifiques et des discussions issues des ateliers thématiques de la journée d’étude « Vue affective, relationnelle et sexuelle thématiques de la journée d’études » du 29 mai 2009 (Namur – Belgique).

L’organisation de cette journée d’étude a fait suite à la parution de l’outil de promotion de la santé « enVIE d’amour : Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées médullaires ». Il a été réalisé par le Département de Psychologie, le Centre Handicap et Santé et le Centre de Ressources et d’Evaluation des Technologies adaptées aux personnes Handicapées (CRETH), grâce à la collaboration de personnes blessées médullaires et leurs proches, ainsi que grâce à plusieurs professionnelles de santé.

L’outil « enVIE d’amour » et l’organisation de la journée d’étude ont reçu le soutien financier du FNRS, du Ministère de la Santé de la Communauté française, de la Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche de Wallonie, de AWIPH, de CAP 48 et de CERA Foundation.

Ce livre se scinde en deux parties. La première rassemble les communications scientifiques, la seconde résume les idées principales échangées lors des discussions qui ont eu lieu dans cinq ateliers thématiques.

enVIE d’amour, vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées médullaires, sous la direction de Joëlle Berrewaerts, Christine Delhaxhe, Marie-Aude Moreau et Michel Mercier, Presses universitaires de Namur