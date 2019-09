Envie d’agir : des jeunes s’investissent dans le handicap

Dispositif phare du Ministère en charge de la jeunesse, Envie d’agir encourage, soutient et valorise l’esprit d’initiative et d’entreprise des jeunes, leur créativité, leur audace et leurs talents dans tous les domaines. Ses objectifs : développer l’autonomie, le sens des responsabilités individuelles et collectives et l’implication des jeunes dans la vie sociale et publique, encourager l’expression de leurs talents, de leur capacité d’action et de création, contribuer à leur l’insertion sociale et professionnelle par la voie originale de l’expérience, promouvoir une image positive des jeunes dans la société, acteurs à part entière de son développement social, culturel et économique.

Au sein de la section ” Citoyenneté et Solidarité”, plusieurs projets autour du handicap voient le jour.

2ème prix Envie d’agir 2008 – 4 000 €

« France-Suède : handicap, même combat »

Suite à une présentation d’une association franco-suédoise dans leur foyer éducatif, Laurent et ses amis, groupe de jeunes handicapés, se rendent en Suède dans le but de comparer les conditions d’insertion sociale des personnes handicapées physiques. Accompagnés par des animateurs et éducateurs de leur foyer, ils ont pu rencontrer des lycéens suédois en situation de handicap, voir les aménagements de leurs appartements et les différents lieux d’activité à leur disposition. L’aide d’Envie d’agir et du Programme Européen Jeunesse en Action leur a permis de réaliser avec l’appui de professionnels un reportage vidéo et une exposition sur ce séjour, et ainsi de témoigner à leur retour.

Ils continuent à intervenir auprès d’établissements accueillant des jeunes handicapés et des classes de deux lycées, avec lesquels d’autres projets mélangeant valides et handicapés ont démarré. Le but de « faire changer le regard » est atteint.

Le groupe souhaite maintenant s’impliquer dans l’amélioration de l’accessibilité de leur foyer et de leur ville, Mont de Marsan, tout en continuant de témoigner de leur expérience auprès de tous les publics intéressés.

3ème prix Envie d’agir 2008 – 2 000€

« Organisation d’un festival de cirque adapté »

Manuel et Marc, professeur de sport adapté et éducateur de jeunes enfants, ont créé en novembre 2005 leur association Zim Zam, pour favoriser le bien-être des personnes handicapées par l’intermédiaire des arts du cirque et des arts de la scène. En 2006, ils élargissent leur travail éducatif et artistique par des ateliers cirque, en partenariat avec des associations et des instituts médicaux éducatifs (IME), pour aboutir à des représentations du travail des jeunes.

En 2007, Manuel et Marc décident de faire connaître et de promouvoir ce travail collectif en organisant un festival de cirque adapté, « Le bonheur est dans le pré », qui associe des artistes professionnels et les enfants handicapés mentaux de leurs ateliers. Ce festival gratuit, ouvert à tous, est reconduit en 2008, impliquant plus de 60 enfants handicapés et des jeunes bénévoles en insertion. Plus de 600 personnes assistent aux 15 spectacles.

L’association prévoit de donner une dimension européenne au festival 2009. À la demande des associations de parents d’enfants handicapés mentaux, Zim Zam a aussi créé un club de loisirs artistiques adapté sur Marseille, et veut le développer, créant ainsi un 3ème emploi.

Autre finaliste :

Handicasercices – Saïda Aouragh

27 ans, titulaire d’un bac professionnel – Alpes-Maritimes (PACA)

Projet collectif (4 participants)

Saïda, jeune femme handicapée, a créé en 2006 son association Handicaservices. Le but est d’organiser des sorties à tarif réduit destinées aux personnes handicapées en fauteuil, afin de rompre leur isolement et de leur donner de l’autonomie.