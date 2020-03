Entreprises et collectivités se donnent rendez-vous au Salon des Achats

Dominique du Paty, fondatrice d’Handiréseau a décidé de participer au salon des achats de Parois, un bon moyen de faire connaître son entreprise adaptée aux sociétés qui développent des stratégies de plus en plus poussées concernant les achats. Les Ésat/EA entrent pleinement dans ces prospectives. « La collaboration, parce qu’elle est source de création et de compétitivité se trouve au coeur des réflexions des organisations …», souligne Nicolas Coudeyras, directeur du Salon des Achats. Nous avons rencontré Dominique du Paty, qui exposera lors de ce salon.

Rappelez-nous ce qu’est le cabinet Handiréseau ?

Handiréseau accompagne les organisations dans le développement des politiques achats Ésat/EA (Établissement et Service d’Aide par le Travail/Entreprise Adaptée). Plutôt que cabinet, je dirais que nous sommes maître d’œuvre achats Ésat EA. Nous n’hésitons pas à construire les fondations de la politique « emplois indirects » avec la Direction des achats et la mission handicap, à aller chercher les bons fournisseurs parfois là où on ne les attend pas et de terminer par l’accompagnement des acheteurs dans leurs appels d’offre et la validation de leurs partenariats….

Toute organisation de plus de vingt salariés doit s’engager en intégrant des travailleurs en situation de handicap, mais également dans les achats auprès des Ésat (les anciens CAT) et les EA (Entreprises Adaptées, les anciens Ateliers Protégés). Ces partenariats permettent à l’entreprise ou à la collectivité de déduire jusqu’à 50% de son obligation d’emploi. Avec plus de cent produits et services disponibles, les entreprises ont l’embarras du choix. Mais il faut trouver et bien référencer le prestataire qui répondra au besoin émis : voilà notre principal levier.

Pourquoi avoir voulu exposer au Salon des achats ?

Notre double casquette (acheteurs/experts Ésat EA) nous permet de répondre aux besoins pratiques de l’organisation, étant en relation continue avec les acheteurs et les responsables de mission handicap. Nous connaissons bien les acheteurs, leurs interrogations, leurs obligations et nous venons à leur rencontre dans ce salon.

On nous parle d’une année décisive dans le domaine de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), pouvez-vous nous dire plus ?

Dans notre domaine, les responsabilités et les implications croissantes des acheteurs dans le domaine de la RSE, permettent un rapprochement entre les missions handicap (ou la DRH) et les acheteurs. La fonction Achat s’implique dans la loi handicap de manière plus stratégique et plus planifiée qu’avant. L’acheteur n’est plus Monsieur « Economies-à-tous- prix » ; il devient Monsieur « je prévois – j’analyse la situation de mon entreprise de manière globale- j’intègre la RSE et les achats avec les secteurs adaptés et protégés- je pense intégration-je me dois d’être visionnaire ». Cette profession devient véritablement centrale dans une organisation sociétale effective.

Les acheteurs sont plutôt favorables aux achats avec les secteurs adaptés et protégés mais ils ne s’attendent pas encore que le secteur puisse répondre à leur besoins précis. Les produits et services proposés par les Ésat et les EA sont mal connus des services achats. Quand on dit qu’il existe plus d’une centaine de produits et services disponibles, ils sont souvent interloqués. Quand vous prouvez que certaines structures répondent aux prix fixés, délais et qualité fixés, vous mettez résolument les acheteurs en marche vers des partenariats insoupçonnés.

Un politique achat Ésat/EA ne se met cependant pas en place avec une liste d’Ésat et d’EA d’un claquement de doigts… c’est certes un premier pas mais c’est très insuffisant.

Pratique :

• http://www.handireseau.fr/ ; contact@handireseau.fr

• Salon des Achats 2012 les 30 et 31 mai au CNIT à la Défense – Paris