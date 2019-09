Entreprises et collectivités : Ne manquez pas le Salon Osez nos compétences les 4 et 5 novembre prochains

Fort du succès des deux premières éditions avec plus de 2 000 visiteurs chaque année et près de 60 ESAT & EA franciliens exposants, le salon du secteur du travail protégé et adapté « Osez nos compétences » reviendra les 4 et 5 novembre prochains pour sa 3e édition qui aura lieu à la Grande Halle de la Villette.

Avec une nouvelle édition résolument tournée vers les échanges économiques, un des objectifs du salon est d’apporter des clés aux entreprises et aux collectivités pour mener au mieux leur politique d’emploi indirect et favoriser l’achat responsable au secteur.

Elles trouveront des solutions concrètes pour répondre tant à leur obligation d’emploi et de contribution AGEFIPH ou FIPHFP que pour développer leur politique RSE d’achats solidaires.

Les entreprises ont des besoins, des projets et les réponses des ESAT&EA ne sont pas exemptes d’innovation. Par ailleurs, les donneurs d’ordre doivent, certes, satisfaire aux dispositifs de la loi sur le handicap, comme à d’autres critères RSE, mais ils ne se dispensent pas pour autant d’objectifs de qualité et de coûts.

C’est pourquoi cette 3e édition du salon proposera aux visiteurs un parcours en trois temps :

– Dans l’espace DÉCOUVRIR, les exposants ESAT&EA présenteront aux visiteurs la multiplicité de leurs métiers. Cet espace, organisé autour de 14 pôles métiers et plus de 30 prestations présentées, a comme double objectif de promouvoir et valoriser le secteur du travail protégé et adapté d’une part, et, d’autre part, de faire changer le regard sur la qualité de ses prestations et services.

– Dans l’espace COMPRENDRE, des ateliers aux thématiques très opérationnelles, de formats courts, auront pour objectif de favoriser le benchmark, le partage de bonnes pratiques, le retour sur expériences et l’émulation des différents acteurs des entreprises et collectivités. Seront également abordés les enjeux et la réalité du secteur du travail protégé et adapté et l’importance du recours à la sous-traitance pour tous les donneurs d’ordre.

– Dans l’espace AGIR AVEC LE BUSINESS CORNER, les visiteurs acheteurs ou mission handicap pourront rencontrer directement des représentants d’ESAT et d’EA franciliens et nationaux. Les prises de rendez-vous seront organisées en amont pour optimiser ces moments privilégiés.

L’enjeu reste toujours d’inscrire, dans la durée et comme une évidence, le secteur du travail protégé et adapté dans le monde marchand, avec ses compétences et son savoir-faire. Ce salon prouve, une fois encore, que les offres du secteur sont des réponses adaptées aux besoins des entreprises et collectivités.

Même avec un format renouvelé le pari est audacieux à l’heure d’un climat économique morose et de crédits publics en berne. Comme pour les éditions précédentes, c’est le Réseau Gesat, réseau économique du travail protégé et adapté, qui en assure le portage technique et financier pour le compte des ESAT&EA et en liaison avec les organisations nationales et territoriales du secteur.

Emmanuel Chansou, directeur exécutif du Réseau Gesat explique : « Après les éditions 2011 et 2012 du salon au Centquatre, nous avons en 2013 organisé deux évènements complémentaires : les Trophées HandiResponsables, premiers trophées spécifiques au secteur, et une enquête croisée : « Baromètre des achats responsables / étude économique auprès des ESAT&EA ». À l’occasion de ces évènements, nous avons ressenti une formidable attente du côté des entreprises privées et publiques pour améliorer leur relation économique avec le secteur. Du côté des ESAT&EA ce sont une capacité d’innovation et une envie de relever le double défi de l’insertion par le travail et de l’élaboration d’une réponse industrielle de qualité qui ont été mis en exergue. Nous avons donc fait le pari, avec deux groupes d’entreprises particulièrement impliqués dans ce sujet – le Groupe BPCE et le Groupe GDF Suez – de renouveler pour la troisième fois cet exercice en 2014 ».

Pratique : Rendez-vous les 4 et 5 novembre 2014 à La Grande Halle de La Villette à Paris 19e. Entrée libre après inscription sur www.osez-nos-competences.fr