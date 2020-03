Entreprises du Médicament : premier bilan de l’engagement

Le Leem, organisation professionnelle qui fédère et représente les entreprises du médicament présentes en France et les organisations syndicales de salariés se sont engagées en 2008 en faveur de l’emploi des personnes handicapées. L’accord fondateur fête aujourd’hui sa première année d’application effective.

Handi-EM, association paritaire créée pour mettre en oeuvre cet accord, publie les chiffres de son premier exercice : 128 contrats signés avec des personnes en situation de handicap, un taux d’emploi des personnes handicapées dans les entreprises bénéficiaires de l’accord qui progresse de 126 % (passant de 1,69 % en 2009 à 2,13 % en 2010), un nombre d’unités de

sous-traitance en augmentation de 157 %.

Pour respecter leur obligation légale d’emploi de personnes handicapées, la loi de 2005 sur le handicap offre notamment aux entreprises deux solutions : le recrutement de personnes handicapées et le recours, en sous-traitance, aux établissements adaptés ou protégés.

L’objectif pour les entreprises bénéficiaires de l’accord a été fixé à 400 recrutements d’ici à fin 2014 ; concernant le recours aux établissements adaptés, le nombre d’unités bénéficiaires a déjà significativement augmenté et doit continuer sur cette lancée.

Les efforts conjoints de l’association Handi-EM et des 240 entreprises bénéficiaires de l’accord témoignent d’un mouvement très favorable pour l’intégration des personnes handicapées dans les entreprises.

Handi-EM a organisé son premier séminaire à Paris l’été dernier. Cette réunion a rassemblé 90 personnes dont des correspondantshandicap, des responsables des Ressources Humaines (RH), des experts de la fonction RH, des infirmières, des médecins du travail … afin de stimuler cette dynamique et contribuer au développement des politiques de handicap dans leurs entreprises.

Sensibilisation, information, communication, mise en oeuvre de formations qualifiantes, accompagnement dans la démarche de RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), accueil et intégration de nouveaux collaborateurs, partage d’expériences et témoignages sur des bonnes pratiques ont rythmé cette première journée d’échanges.

La deuxième édition de ce rassemblement aura lieu début novembre 2011, en amont de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Par ailleurs, Handi-EM sera présent au forum de l’Adapt (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) du 16 novembre.

En créant l’association Handi-EM (Handicap Entreprises du Médicament) en mai 2010, le Leem et ses adhérents affichent pour la première fois en France la volonté d’une politique sectorielle dynamique de maintien et de développement de l’emploi des personnes handicapées. Les entreprises regroupées au sein d’Handi-EM ont choisi de donner une résonnance forte et des moyens collectifs dédiés à cet engagement.

En complément des acteurs traditionnels, Handi-EM met en oeuvre notamment un plan d’embauche pour le recrutement sur cinq ans de 400 travailleurs handicapés, un plan de maintien dans l’emploi et d’adaptation aux mutations technologiques, une politique ambitieuse de formation professionnalisante.

Site web : www.handiem.org