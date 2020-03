Entreprises adaptées de travail temporaire : Un nouveau réseau d’agences

Up’Interim : Premier réseau d’agences d’entreprises adaptées de travail temporaire

Votée en septembre 2018, la loi Pénicaud propose aux entreprises adaptées (EA) trois axes d’expérimentation inclusive. Parmi elles, la possibilité de créer des entreprises adaptées de travail temporaire.

C’est pourquoi les Entreprises Adaptées de Bretagne ont fait le choix, accompagnées par l’UNEA (Union nationale des entreprises adaptées) et son délégué régional et vice-président Erwan Pitois, de créer la Scic Up’Interim. Il s’agit d’un réseau d’agences de travail temporaire exclusivement dédié aux personnes handicapées. Une vingtaine de structures ont d’ores et déjà répondu favorablement pour cette première en France.

Ainsi Up’Interim prévoit de signer ses premiers contrats dans les semaines à venir. La Scic vise la création de 80 ETP (Equivalent Temps Plein) sur ses 4 agences en 2020.

Up’Interim proposera aux personnes en situation de handicap un accompagnement complet dans leur recherche d’emploi. Celui-ci ira du suivi du projet professionnel à l’évolution de la personne sur son poste de travail, en passant par un accompagnement de la structure d’accueil.

« Notre enjeu est de faire se rencontrer les travailleurs handicapés et les entreprises du territoire, dans un objectif de partenariat pérenne explique Julia Barone, ancienne vice-présidente de l’UNEA et désormais directrice d’Up’Interim. Nous visons un retour à l’emploi en entreprise non adaptée de 30 % pour les travailleurs que nous accompagnons ».