Des entreprises adaptées s’engagent contre le covid-19

« Covid-19 : Les entreprises adaptées s’engagent » : une web série de 14 épisodes

Aujourd’hui les entreprises adaptées s’engagent, non seulement pour l’emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi dans la lutte contre le Covid-19. Dans toutes les régions, les entreprises adaptées en capacité de produire des éléments ou services devenus indispensables pour lutter contre la crise inédite se mobilisent.

Conception et fabrication de masques, pièces pour respirateurs artificiels, conditionnement de gels hydroalcooliques, services de livraison de repas, de nettoyage, impression de dossiers médicaux, activité de blanchisserie pour assurer le fonctionnement des Ephad et hôpitaux, centres d’appels, etc. les exemples sont nombreux pour illustrer le rôle capital que jouent des entreprises adaptées face à cette crise sanitaire sans précédent.

Pour expliquer comment ces entreprises adaptées ont réussi à maintenir ou réorienter complètement leur activité et leur production pour se mettre au service de la nation tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs salariés, l’UNEA, qui accompagne les entreprises adaptées sur tout le territoire français, a lancé une web série « Covid-19 : Les entreprises adaptées s’engagent » composée de 10 témoignages vidéo de ces acteurs de l’ombre et de plusieurs interviews de spécialistes du secteur adapté.

Pendant 4 semaines, chaque lundi, mercredi et vendredi à 18h, les internautes pourront découvrir un nouvel épisode de cette série de témoignages qui sera posté sur les réseaux sociaux de l’UNEA, sous le hashtag #AdaptéeEtEngagée .

Découvrez le premier épisode EN CLIQUANT SUR CE LIEN

Découvrez le deuxième épisode EN CLIQUANT SUR CE LIEN

« Ces témoignages inspirants sont l’occasion de valoriser l’engagement, la mobilisation et la pertinence des entreprises adaptées face à cette crise, mais aussi de mettre à l’honneur ces hommes et ces femmes qui se sont engagés avec courage dans la lutte contre ce virus. » souligne Sébastien Citerne, Directeur Général de l’UNEA.

a lire aussi :

Confinement des personnes handicapées : le bilan de 4 semaines

MDPH et confinement : Quel traitement pour vos demandes ?