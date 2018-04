Entreprise inclusive : 1re édition des Trophées Lumière

La 1ère édition des Trophées Lumière de l’ Entreprise Inclusive aura lieu le jeudi 30 mai à 19h à Lyon.

Jeudi 30 mai à 19h, à l’Université Lyon 2, la première édition des Trophées Lumière de l’ Entreprise inclusive trophées récompenseront et mettront à l’honneur les initiatives inclusives des entreprises. En effet, ces trophées ont pour but de promouvoir des actions qui permettent aux personnes en situation de handicap d’exercer, de manière effective, leur droit à une vie professionnelle, comme s’y engage la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (article 27). Ces trophées donneront également l’opportunité de valoriser les politiques handicap et les réalisations innovantes. Les actions des entreprises lauréates seront médiatisées lors d’une cérémonie réunissant les mondes politique, économique, médiatique et universitaire.

Peuvent candidater aux Trophées de l’ Entreprise inclusive toutes les familles d’entreprises :

> privées ou publiques,

> assujetties ou non à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap,

> et qui ont mené ces dernières années des actions inclusives innovantes.

Cinq types de trophées sont décernés selon les familles d’entreprises (Grandes Entreprises/ Entreprises Intermédiaires, PME/PMI, TPE/TPI et Entreprises de l’ESS) et leurs enjeux spécifiques.

En pratique : Télécharger votre dossier sur www.tropheeslumierere.ei.fr

Concours ouvert du jeudi 1er février 2018 au lundi 30 avril 2018. Pour plus de renseignements : tropheeslumiere.ei@gmail.com

Handirect est l’un des partenaires créateurs de ces Trophées