Entreprise adaptée: Phoning Home élargit les frontières du travail adapté

Yamina Khoufache est directrice et fondatrice de l’entreprise Phoning Home.

Racontez-nous votre parcours.

Actuellement âgée de 37 ans, j’ai travaillé en entreprise durant 20 ans, notamment en tant que chargée de clientèle, manager, puis technico-commerciale. Un jour, j’ai obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en raison d’un handicap au niveau des membres inférieurs. Dès le lendemain j’ai été licenciée de mon poste de technico-commerciale. J’ai recherché activement un nouvel emploi mais cela s’est avéré très difficile. Cette expérience m’a fait réaliser que trouver un emploi lorsqu’on est en situation de handicap est un vrai parcours du combattant. Je l’ai ressenti comme une grande injustice, tant du point de vue personnel qu’au regard de toutes les autres personnes concernées. C’est ainsi que j’ai eu l’envie de créer une entreprise adaptée, à savoir Phoning Home, afin de donner une chance à ceux qui rencontrent des difficultés professionnelles juste parce qu’ils ont une petite différence. Peu à peu l’idée a mûri, et ce projet s’est construit, avec l’aide de nombreuses personnes qui m’ont accompagnée, notamment pour la rédaction des statuts et la construction d’un site web. Aujourd’hui, un partenariat est instauré entre Phoning Home, le Cap emploi de l’Eure et l’Agefiph. Je suis en phase de recrutement et de recherche active de clientèle, et un premier contrat est en cours d’élaboration.

Phoning Home, qu’est-ce que c’est ?

Phoning Home est un Calling Center qui s’adresse à toutes les sociétés ayant un service client et souhaitant augmenter leur force commerciale. Elle intervient en tant que prestataire de services auprès des entreprises et groupes de toutes tailles qui choisissent d’externaliser leur service client, en totalité ou en partie. Ainsi, Phoning Home propose une plage de services très variés : mailing, prises de rendez-vous, enquêtes de satisfaction, campagnes de recrutement, démarchage commercial… que nos salariés peuvent réaliser à distance.

Votre entreprise a une particularité…

Oui. C’est une entreprise adaptée, ce qui signifie qu’en faisant appel aux services de Phoning Home, les entreprises contribuent à améliorer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et remplissent indirectement, si elles n’ont pas déjà atteint le seuil, une partie de leur obligation d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs RQTH (entreprises de 20 salariés et plus). Mais la vraie particularité de Phoning Home vient du fait que tous ses salariés sont et seront embauchés en télétravail. L’avantage pour les candidats, c’est qu’ils pourront postuler depuis toute la France et ensuite travailler tout en restant chez eux. Ce mode de travail limite également les temps de transport, les retards et l’absentéisme.

Vous êtes en pleine phase de recrutement. Quelle sera la mission des opérateurs de Phoning Home ?

Leur mission consistera à organiser et prendre en charge une partie du service client des entreprises, en travaillant essentiellement via l’informatique et le téléphone sur la base d’appels sortants (propositions de rendez-vous, relances, enquêtes…). Comme les salariés travailleront tous depuis leur domicile, la moitié de leur frais de téléphone et d’électricité seront pris en charge.

Ils seront seuls chez eux tout en étant encadrés comme dans les locaux d’une entreprise. Nous serons en contact par le biais du logiciel Skype et du téléphone. En cas de besoin j’aurai accès à tous les écrans d’ordinateurs afin de conseiller les salariés ou prendre le relai. Des superviseurs seront également à l’écoute. Ils pourront évaluer le travail réalisé, et expliquer à chacun les points à améliorer. Nous envisageons aussi la mise en place de challenges, qui seront récompensés par des cadeaux ou bons d’achat… Une fois la première phase de recrutement terminée, nous souhaitons organiser une fois par mois une grande réunion qui permettrait à tous les salariés de faire connaissance avec le reste de l’équipe.

À noter que les salariés sont tous embauchés dans une optique de CDI avec une période d’essai renouvelable de deux mois.

Comment se déroulent les recrutements ?

Dans un premier temps, nous recrutons entre 10 et 20 personnes. Pour les candidats qui habitent la Normandie, la Haute-Normandie, et la région parisienne, c’est-à-dire relativement près de notre siège (près d’Evreux), nous animons des réunions au sein des CAP emploi. Pour les personnes qui sont plus éloignées, nous organisons des visioconférences via le logiciel Skype. D’autres phases de recrutement auront lieu par la suite (selon le rythme de notre développement), et toutes les candidatures reçues seront étudiées et conservées.

Quelles sont les conditions requises pour postuler ?

C’est la motivation qui prime, l’envie de travailler et de faire ses preuves. À partir de là, nous recherchons des personnes à l’aise au téléphone, avec des qualités d’écoute, et qui savent garder leur calme. Une bonne orthographe sera appréciée. L’expérience professionnelle est aussi un élément important mais ce n’est pas un critère indispensable si la motivation est là. Il faut également bénéficier de la RQTH.

Il est possible de postuler par téléphone : 06.95.65.55.63, par mail : phoninghome27@gmail.com, ou via notre site : www.phoning-home.com.

Les entreprises intéressées par nos services peuvent également nous contacter via ces coordonnées.

Propos recueillis par Caroline Madeuf