Entreprise adaptée du secteur numérique : Arcesi

ARCESI est une Entreprise Adaptée du secteur numérique née en 2013. Face à une incroyable croissance, en l’espace de 5 ans, elle s’est transformée en un groupe composé d’une société de formation, une société de recrutement et différentes agences de production sur l’hexagone. À ce jour, le groupe compte plus de 160 collaborateurs, dont plus de 80% en situation de handicap. Alain Olive, son fondateur et codirigeant, nous raconte cette incroyable histoire.

Quelles sont les origines d’Arcesi ?

J’ai initié le projet il y a bien longtemps, mais c’est en 2013 que mon associé Marc DEFOS DU RAU m’a rejoint dans la forme actuelle de l’entreprise. Lors de mon parcours professionnel, j’ai travaillé quelques années dans le milieu de l’aéronautique après avoir été manager dans une société de services informatiques (SSII).

J’ai eu alors l’idée et l’envie de créer une entreprise adaptée du secteur numérique dans l’informatique ! Mais très vite je me suis confronté à la méconnaissance de mon métier de la part des institutionnels.

Un peu contrarié mais pas découragé, j’ai décidé de créer un cabinet de recrutement spécialisé pour les personnes handicapées en recherche d’emploi et plus particulièrement dans les métiers de l’informatique. La société que j’ai créée alors proposait aussi de faire de la sensibilisation au handicap dans les SSII, ce qui m’a permis d’acquérir un bon niveau de maturité et de connaissance de cet écosystème. Mon cabinet a bien tourné jusqu’en 2012. Cette année fut pour moi le bon moment pour relancer le projet de l’EA format Entreprise de Service Numérique (ESN).

En mars 2013, nous avons créé ARCESI et la production a commencé le 1er août 2013.

Ce démarrage rapide, nous le devons au Groupe Capgemini, qui nous a fait confiance dès le départ, puis à d’autres sociétés comme CTI Ingénierie, le Groupe LATECOERE qui sont venues se greffer à notre projet,

Elles sont toujours nos partenaires.

Quel était l’objectif de départ d’ARCESI ?

L’idée de départ d’ARCESI c’était de prouver que l’on pouvait créer de la valeur ajoutée avec et grâce à des personnes qui n’ont jamais travaillé dans le secteur du numérique. Aujourd’hui, la preuve est faite car ARCESI regroupe près de 60% de personnes non informaticiennes que nous avons formées sur des métiers du numérique et que nous accompagnons tous les jours dans leur parcours professionnel.

Quels types de prestations proposez-vous ?

Les prestations que nous proposons aujourd’hui sont fidèles à notre projet initial, il s’agit de prestations liées à l’infrastructure, au développement d’applications, et à l’ingénierie industrielle.

Comment avez-vous trouvé les compétences humaines dans le champ du handicap pour démarrer en si peu de temps ?

Il ne suffit pas de lire un CV, mais plutôt de s’intéresser à la personne et de ce qu’elle veut faire ou ne pas faire. Pour cela il faut raisonner plus en mode anglo-saxon.

Comment avez-vous trouvé tous ces profils chez les personnes handicapées ?

Pour cela, il faut travailler sur les compétences et les appétences. Mais ce n’est pas tout bien sûr, je me suis entouré de personnes qui connaissent le métier comme je le connais et qui voulaient donner plus de sens à leur vie professionnelle, aller vers un axe sociétal.

Ils composent avec nous l’équipe dirigeante.

Ensuite, l’identification des profils et le recrutement de toutes les personnes qui n’avaient jamais travaillé dans le numérique, nous l’avons réussi grâce à la confiance que ces personnes nous ont donnée. Toutes les personnes sont embauchées en CDI. Bien sûr tous les niveaux hiérarchiques sont aussi représentés. ARCESI repose sur le social. Nous sommes sans doute la seule Entreprise adaptée du secteur numérique à avoir des responsables RH administratives et juridiques et des Responsables RH santé et médicosociale qui veillent au bien être et au bon développement socioprofessionnel de nos collaborateurs.

Une psychologue peut intervenir aussi à la demande.

Qu’est-ce qui fait votre succès commercial ?

Tout d’abord, mon associé et moi sommes issu de ce secteur que je connais bien et dans lequel nous avons beaucoup travaillé.

Nous connaissons le métier de nos clients.

En pratique

ARCESI, 5 rue des briquetiers 31700 BLAGNAC Tel. : 05 62 86 23 52

http://arcesi-ea.com

PERCALL s’est associée à ARCESI

Entreprise adaptée du secteur numérique (ESN) créée en 2000, PERCALL (300 collaborateurs) est spécialisée dans l’intégration des systèmes PLM et IOT au sein des grandes industries de haute technologie telles que Aerospace & Défense, l’automobile, le luxe, le transport et les grands manufacturiers européens … ARCESI Academy, le centre de formation du groupe ARCESI va piloter un programme de formation spécifiques aux besoins de la société Percall. Une action qui doit s’inscrire dans la durée en intégrant à ses projets des personnes handicapées formées aux technologies IOT et PLM avec ARCESI comme partenaire privilégié. PERCALL et ARCESI envisagent de former 2 promotions de 5-7 consultants par année. La première promotion a débuté le 16 octobre dernier et s’est achevée le 12 janvier 2018. Percall intègre 6 personnes ARCESI dans ses équipes début Février 2018.

En photo : Alain Olives, fondateur et co-dirigeant d’Arcesi, et Marc Defos Rau, son associé (de gauche à droite).