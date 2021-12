Entreprise adaptée de pâtisserie : EAGP valorise les produits locaux

Ecouter article Ecouter article

EAG Pâtisserie : Une entreprise adaptée qui œuvre pour l’insertion professionnelle tout en valorisant les produits gastronomiques locaux

Nous avons échangé avec Gilles Cochet, gérant de l’entreprise adaptée EAG Pâtisserie, située à Voiron, en Isère. Il nous présente le fonctionnement de cette entreprise mais également les différences prestations et produits qu’elle propose aux particuliers et professionnels.

Pouvez-vous nous présenter EAG Pâtisserie ?

EAG pâtisserie, c’est une entreprise de pâtisserie artisanale qui a deux spécificités : c’est une SCOP, Société Coopérative et Participative, et une entreprise adaptée (EA). Notre objectif est de permettre une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap à travers notre structure.

Aujourd’hui nous comptons 6 salariés en situation de handicap, dont un jeune apprenti que nous venons d’intégrer. Ils ont principalement un handicap moteur ou sensoriel, sauf pour ce jeune apprenti, Gaël, qui lui est autiste Asperger, et pour qui nous avons mis en place un accompagnement supplémentaire par le biais de l’Agefiph et de Pôle Emploi. C’est une nouveauté pour nous mais cela nous permet d’apprendre à travailler sur l’adaptation de nos locaux et de nos instructions. Il y a donc des personnes extérieures qui viennent nous accompagner dans cette démarche et accompagner Gaël, qui débute un CAP de deux ans avec l’IMP de Bourgoin. Il fait partie de l’AFIPH, association voironnaise et grenobloise où des personnes ayant une compétence viennent aider à l’encadrement de personnes en situation de handicap qui en ont besoin.

À qui s’adresse votre offre ?

Nous travaillons principalement avec de grandes entreprises : Rossignol, l’Établissement Français du Sang, Enedis, Paraboot, Arkema et Groupama par exemple. Nous avons un périmètre assez étendu : Lyon, Chambéry, Grenoble… Ceci dit, notre offre peut s’adresser aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, ainsi qu’aux associations et collectivités locales.

Du fait de notre statut d’entreprise adaptée, des responsables d’entreprises se tournent parfois vers nous pour réduire leur contribution Agefiph ou pour faire un geste social si leur obligation d’emploi est déjà atteinte.

Que propose l’entreprise adaptée EAG Pâtisserie ?

Nos clients peuvent commander auprès de nous des plateaux repas froids ou chauds, des buffets, des petits déjeuners, des collations, des brunchs, chauds, froids, sucrés, salés… et ce pour différents événements : inaugurations de locaux, départs en retraite, réunions, anniversaires, mariages etc. Cela peut se faire pour de petits regroupements – de 20 à 30 personnes – mais aussi intervenir pour des événements plus conséquents. Nos équipes peuvent également assurer le service. Nous nous adaptons à chaque demande.

Nous proposons des nouveautés en permanence et nous privilégions les produits locaux, notamment la Chartreuse, qu’on ne trouve que dans notre région, et les spécialités qui s’y rattachent : cake à la Chartreuse, Larmes de moines… Par ailleurs, cette année, nous avons accentué notre démarche sur les chocolats de Noël et de Pâques, en investissant dans du matériel de plus gros volume. C’est lié aussi à la crise du Covid, qui nous a amenés à faire beaucoup plus de coffrets festifs, garnis avec des produits 100% locaux : chocolats, pain d’épices, meringues, macarons…

Quelle zone géographique couvrez-vous ?

Nous travaillons à Lyon, à Grenoble, un petit peu en Savoie, à Chambéry, à Cognin, à Aix-les-Bains, dans le pays voironnais… Pour les commandes plus lointaines, il est possible d’organiser des livraisons, y compris avec des caisses isothermes, ce que nous avons déjà fait pour des sites basés à Paris.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Il y a eu des moments difficiles pour l’entreprise adaptée EAG Pâtisserie depuis le début de la crise sanitaire, mais aujourd’hui nous pensons être sur le bon chemin car nous avons beaucoup de demandes de prestations depuis les derniers mois, et également beaucoup de contact avec des acteurs locaux et la mairie pour que l’on travaille ensemble, notamment pour le Téléthon qui doit avoir lieu début décembre.

Pour en savoir plus sur EAG Pâtisserie, rendez-vous sur : https://eag-patisserie.fr/

En photo : L’un des coffrets gourmands proposés par EAG Pâtisserie.

