Entreprise adaptée de communication : Papillons de jour

Les Papillons de Jour, une Entreprise Adaptée de communication qui connaît un franc succès

Dans le cadre de belles découvertes issues du monde des entreprises adaptées, nous avons le plaisir de vous présenter l’ entreprise adaptée de communication « Les Papillons de Jour », une EA qui au-delà des nombreuses prestations de qualité qu’elle propose à ses clients s’est construite sur des valeurs de solidarité, d’humanité et de valorisation de compétences de ses salariés porteurs d’un handicap.

C’est Katia Dayan qui a créé l’ entreprise adaptée de communication « Les Papillons de jour » il y a environ 8 ans. À cette époque elle travaille pour un grand groupe. Elle fait le constat que les personnes en situation de handicap sont particulièrement exclues du monde du travail et que les entreprises adaptées sont très peu présentes au sein de son entreprise. C’est à partir de là qu’elle décide de démissionner et de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale : « J’ai eu envie de créer une agence de communication avec des personnes en situation de handicap, pour contribuer à briser les tabous et servir de passerelle vers l’emploi ». Katia Dayan fait le constat de la relative pauvreté des EA dans les secteurs technologiques et de la communication. Elle comprend qu’il faut agir pour proposer aux personnes en situation de handicap autre chose que les traditionnelles tâches répétitives qui composent alors la majorité des missions du STPA. « Tout le monde pensait que la communication était un monde trop compliqué pour les personnes handicapées, ce que je ne pouvais pas admettre, car pour moi le handicap n’empêche pas la créativité, le sens de la relation et le talent, j’ai donc monté une EA, je voulais relever un défi ».

C’est toute seule que Katia Dayan se lance et monte le dossier de demande d’agrément. « J’ai basé mon projet sur la loi de 2005 et ma capacité à faire de mon entreprise une passerelle vers l’emploi ordinaire. C’était aussi l’occasion pour moi de démontrer que le handicap invisible qui représente 85% des handicaps a toute sa place dans la société. La diversité humaine est pour moi productrice de richesse et de créativité ». Avec un graphiste pour commencer, elle prospecte dans tous les secteurs d’activité, souvent des petites sociétés pour proposer dans un premier temps des petits projets comme la création de charte graphique, de cartes de visite, de flyers, d’affiches, avec toujours le même message sur l’importance de promouvoir et de valoriser les compétences intellectuelles des personnes en situation de handicap. L’une après l’autre, des entreprises contractent avec Katia convaincues par son discours et parce qu’elle donne du sens à leur communication.

C’est à Rouen que l’ entreprise adaptée de communication Les Papillons de Jour fait son apparition à une heure de Paris, ce qui permet à Katia de prospecter aussi dans la capitale, mais aussi parce que la ville de Rouen œuvre en faveur de l’accessibilité.

Katia nous confie que pour trouver les bons profils la tâche ne fût pas simple : « Les démarches n’ont pas été simples, mais au fil du temps, j’ai fini par trouver les bons profils. Pour moi le handicap passe après les compétences ».

Aujourd’hui l’agence « Les Papillons de Jour « est présente à Rouen, à Boulogne Billancourt, en Corse à Ajaccio, et à Bordeaux.

L’agence travaille avec de prestigieuses sociétés (industrie, banque, assurances, média…) qui lui font toute confiance pour leur communication. Ce ne sont pas moins de 25 personnes qui travaillent pour Les Papillons de Jour « et tout est fait en interne », ajoute Katia qui peut être fière de cette réussite.

Les Papillons de Jour est reconnue par l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) et vous propose les mêmes prestations que les plus grandes agences avec l’humain et la solidarité en plus, conseil et accompagnement en stratégie globale de communication, plan de communication, relations presse, plan média, vidéo mais aussi événementiel, objets personnalisés, Print, création de site web, community management, relations presse. Vous avez toutes les raisons de faire travailler cette entreprise adaptée capable de répondre à toutes les demandes. Elle réunit à la fois la créativité, les compétences, la richesse des prestations, et elle a offert un avenir professionnel à de nombreuses personnes en situation de handicap.

Pour plus d’informations : www.lespapillonsdejour.fr

Contact : contact@lespapillonsdejour.fr

En photo : L’équipe des Papillons de jour.