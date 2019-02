Entrepreneurs en situation de handicap : H’up vous accompagne

Des parcours d’entrepreneurs en situation de handicap pour s’inspirer et aider H’Up dans son développement

h’up, le 1er réseau d’accompagnement et de représentation d’entrepreneurs en situation de handicap, créateurs ou dirigeants, se mobilise dans l’actualité de l’entrepreneuriat.

Retour sur une période riche en créativité.



Les 1er trophées h’up entrepreneurs décernés mi-novembre 2018 nous ont révélé des projets exceptionnels, voici 3 exemples qui montrent que tout est possible avec l’esprit d’entreprise.



Nathalie BIRAULT (fondatrice de ODIORA), créatrice de l’objet trophée remis le 30 octobre dernier

Malentendante depuis ses douze ans, avec ses appareils auditifs et sans aménagement scolaire, elle a suivi une filière classique et poursuivi ses études aux Beaux-Arts avec une spécialisation en communication visuelle. Petit à petit elle a perdu l’audition, et a dû quitter son emploi et faire le choix de l’implantation cochléaire. Pour accepter ce changement d’appareils plus volumineux, elle a confectionné ses premiers bijoux pour appareils auditifs, en s’inspirant de la tradition tahitienne. D’où l’idée de créer ODIORA, un projet entrepreneurial permettant de redonner confiance et d’assumer sa différence, en faisant des appareils auditifs un bijou et un objet tendance !

Nathalie BIRAULT, a reçu un accompagnement d’un expert projet bénévole h’up au développement commercial de son projet en 2016. Pour en savoir plus : www.odiora.fr

Eugénie TOURÉ (fondatrice de ANDIBO), lauréate du Trophée h’up 2018 « Créatrice en herbe »

Autiste Asperger, elle découvre sa situation de handicap après avoir créé son entreprise, en transformant sa singularité en expertise technique pour mener à bien son projet et enrichir la co-construction de ses solutions avec ses interlocuteurs.

Ayant une double passion, celle de l’action sociale et du design, Eugénie crée ANDIBO, une société de conception de meubles et environnements adaptés aux personnes autistes ou souffrant d’autres troubles sensoriels et cognitifs. ANDIBO imagine également des aménagements de classes inclusives pour des établissements spécialisés, par la création d’une première gamme de mobilier adapté, et la création d’un module de sensibilisation et de formation sur l’espace adapté.

Eugénie TOURE est la pionnière des questions de bien-être éducatif ! Pour en savoir plus : www.andibo.org

Marlène VARNERIN (fondatrice de INCLOOD), lauréate du « Coup de cœur du jury » 2018

Sourde de naissance, Marlène est infographiste de formation et a exercé ce métier pendant plusieurs années. Passionnée de littérature et de l’univers de l’enfance, Marlène a créé INCLOOD, une maison d’édition innovante et inclusive, permettant aux enfants sourds ou malentendants d’accéder à la lecture par une application ludique et innovante, et aux enfants en général de s’amuser tout en lisant !

Pour en savoir plus : www.inclood.fr

Plus que jamais, en 2018, l’entrepreneuriat des personnes en situation de handicap rayonne et nous révèle des talents hors du commun. Aidez-nous à amplifier ce mouvement et à promouvoir le handicap et la diversité autrement !

Soutenez la campagne de dons h’up 2018 :

« Accélérons ensemble la réussite des entrepreneurs handicapés ! »

Depuis 2008, h’up entrepreneurs a accéléré la réussite de plus de 500 entrepreneurs en situation de handicap et permis la création de près de 100 nouvelles entreprises !

Pour la seule année 2018, h’up entrepreneurs accélère la réussite de près de 300 entrepreneurs en situation, de manière individuelle ou collective.

Ensemble, amplifions le mouvement car à l’impossible nous sommes tenus !

h’up lance en décembre sa 1ère campagne de dons.

Aidez-nous à :

Accélérer notre capacité à accompagner des entrepreneurs h’up en régions.

Donner vie aux rêves entrepreneuriaux de personnes handicapées (parcours EMERGENCES)

Donner des ailes et faire décoller les entrepreneurs h’up ayant un rêve de croissance (ACADEMIE H’UP)

Plus d’infos sur h’up : https://h-up.fr/