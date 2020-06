Entrepreneurs en situation de handicap et Covid-19 : h’up vous soutient

Votre réussite, notre priorité : h’up entrepreneurs continue d’accompagner les entrepreneurs en situation de handicap pendant la crise liée au Covid-19

Depuis 2008, h’up accélère la réussite des entrepreneurs en situation de handicap, créateurs ou entrepreneurs déjà en activité, grâce à la mobilisation de plus de 300 coachs ou experts projet bénévoles. h’up les représente également sur un plan national et politique. Depuis le début du confinement et de la crise du Covid-19, h’up a mis en place une cellule de soutien dédiée au entrepreneurs en situation de handicap, dans le but de garder le lien et de décrypter l’actualité et les aides mobilisables pour faire face à la crise.

Vous pouvez ainsi retrouver h’up lors de webinaires hebdomadaires, et consulter des informations mises à jour chaque semaine dans notre FAQ spéciale Covid-19 sur le site internet h’up : h-up.fr/covid-19

Remplissez également notre enquête sur les impacts du Covid-19 pour les Travailleurs Indépendants Handicapés : bit.ly/covid-19-TIH

L’équipe h’up se mobilise sur les canaux habituels pour répondre à vos questions !

Les 10 mesures de soutien de l’Agefiph face au Covid-19 en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap : focus sur les mesures qui concernent les entrepreneurs

Le fonctionnement de l’Agefiph sur ces mesures est régi par des grands principes :

Principe de bienveillance : les demandes transmises à partir du 13 mars seront examinées avec bienveillance, et bénéficieront d’un traitement allégé.

: les demandes transmises à partir du 13 mars seront examinées avec bienveillance, et bénéficieront d’un traitement allégé. Assouplissement des délais : Pour tenir compte de l’impact de la période de confinement, les délais de transmission des justificatifs dont le terme échoit pendant la période de confinement sont assouplis.

: Pour tenir compte de l’impact de la période de confinement, les délais de transmission des justificatifs dont le terme échoit pendant la période de confinement sont assouplis. Principe de rétroactivité : L’Agefiph interviendra ainsi, à titre dérogatoire par rapport au principe de non-rétroactivité sur la période, pour tout dossier dont l’action a été réalisée (facture réglée) depuis le 13 mars.

L’Agefiph interviendra ainsi, à titre dérogatoire par rapport au principe de non-rétroactivité sur la période, pour tout dossier dont l’action a été réalisée (facture réglée) depuis le 13 mars. Désintermédiation : Les 10 mesures de soutien ne sont pas soumises à prescription, elles sont mobilisables par voie dématérialisée via l’unique formulaire de demande d’intervention de sa Direction Régionale de l’Agefiph

Comment bénéficier des différentes mesures dédiées aux entrepreneurs en situation de handicap en réponse au Covid-19 ?

Contacter sa Direction Régionale AGEFIPH : Pour trouver la DR AGEFIPH de sa région : https://www.agefiph.fr/ ; descendre jusque « L’AGEFIPH est présente dans 14 régions » ; Sélectionner sa région ; page région / nous contacter

: Pour trouver la DR AGEFIPH de sa région : https://www.agefiph.fr/ ; descendre jusque « L’AGEFIPH est présente dans 14 régions » ; Sélectionner sa région ; page région / nous contacter Compléter la demande de subvention habituelle en précisant l’aide exceptionnelle COVID-19 sollicitée : https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/covid-19-lagefiph-prend-10-mesures-exceptionnelles-pour-soutenir-lemploi-des-1

Si vous êtes déjà accompagné, vous pouvez vous adresser aux prestataires labellisés « Accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise » de l’AGEFIPH : Attention la liste a changé en janvier 2020 : https://drive.google.com/file/d/1_rjRHyHUNlglEJAJEPLenyLp59bqhL-C/view

Quelques aides notables particulièrement utiles pour les entrepreneurs handicapés :

MESURE 4 : Aide « soutien à l’exploitation » Aide forfaitaire de 1500 euros Conditions d’obtention : L’entreprise doit avoir été créée entre le 01/01/2017 et le 30/06/2020 ; employer moins de 10 salariés : être en activité et avoir réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000€ au dernier exercice comptable ; ne pas faire l’objet d’une procédure de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire Pour qui ? : Entreprises (TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales) dirigées par une personne bénéficiaire de l’obligation d’emploi, ayant bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph

MESURE 5 : Couverture financière des périodes de carence d’arrêt de travail et des arrêts pour garde d’enfants en soutien aux entrepreneurs Pour qui ? Les entrepreneurs déjà soutenus par l’Agefiph Prise en charge des 10 jours de carence des arrêts de travail et du financement des arrêts de travail « garde d’enfant » Ces prestations d’assurances sont délivrées par la Fondation les Entrepreneurs de la Cité.

MESURE 6 : Diagnostic « soutien à la sortie de crise » Pour les créateurs d’entreprises et repreneurs d’entreprises de moins de 3 ans : plus précisément tout créateur ayant bénéficié d’un accompagnement financé par l’Agefiph dans les 3 dernières années (à compter de 2017) Bénéficier d’un diagnostic “soutien à la sortie de crise” pour favoriser la relance ou la réorientation de l’activité en 10 heures réalisées par un prestataire labellisé Agefiph

MESURE 7 : Aide exceptionnelle aux déplacements, hébergement, restauration Financement des frais en lien avec l’activité professionnelle (frais de taxi, VTC, hébergement, restauration…). Sur justificatifs suivants : attestation de déplacement, factures des frais engagés… Également concernés : Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou ayant déposé une demande de reconnaissance exerçant une profession réglementée (pharmacien, journaliste…) à hauteur de 200€ maximum par jour travaillé pendant la période de pandémie.



D’autres aides, parmi ces 10 mesures liées au Covid-19, peuvent être intéressantes pour les entrepreneurs en situation de handicap, comme la permanence d’écoute au 0 800 11 10 09. Nous vous invitons à les consulter directement sur le site de l’Agefiph. Nous vous avons répertorié ici celles qui sont les plus pertinentes pour un Travailleur Indépendant Handicapé.