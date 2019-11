Entrepreneuriat et handicap : Découvrez des portraits d’entrepreneurs

Entrepreneuriat et handicap : Quatre portraits à découvrir avec h’up

Quand entrepreneuriat et handicap font bon ménage : En cette rentrée 2019, h’up entrepreneurs vous propose un Tour de France de portraits d’entrepreneurs en situation de handicap (TIH) de son réseau !

Depuis 2008, h’up accélère la réussite des entrepreneurs en situation de handicap, créateurs ou entrepreneurs déjà en activité, grâce à la mobilisation de plus de 200 coachs ou experts projet bénévoles. h’up les représente également sur un plan national et politique.

En Auvergne-Rhône-Alpes, découvrez le portrait de Lucas Akli, fondateur de Digital Inclusif



En tant que personne dyslexique, je rencontrais des difficultés dans la rédaction et la lecture de mes e-mails. De là m’est venue l’idée de créer Digital Inclusif, une start-up référençant les innovations existantes pour les publics exposés aux troubles de la lecture. Aujourd’hui nous avons plus d’une vingtaine d’éditeurs partenaires. Nous faisons de la sensibilisation sur ce sujet et accompagnons les entreprises à la mise en place de solutions techniques et sur-mesure de maintien dans l’emploi. Au démarrage de mon activité, j’ai été accompagné par Benoît, expert-projet h’up entrepreneurs, qui est devenu l’actuel Business Developer de la société. L’un de nos projets est de développer une communauté en faisant parler nos utilisateurs sur leurs propres cas d’usage de solutions.

En Grand Est, découvrez le portrait de Jean-Michel Goncalves, fondateur de Amma solid’Est

Après un an de la création, Amma Solid’Est c’est aujourd’hui plus de 2800 km parcourus, plus de 450 personnes massées, des contrats de l’Alsace à la Marne pour le bien-être de nos patients.

Non voyant depuis 2007, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma vie, en suivant la voie qui s’ouvrait à moi : le massage bien-être. Ma Formation certifiante de praticien bien-être en 2018 en ammas assis (une technique manuelle de relaxation corporelle et mentale d’origine asiatique) à Marseille m’a permis de développer mon savoir-faire et de couvrir un grand champ d’intervention. Mon esprit entrepreneurial, et mon expérience dans un domaine qui me passionne, m’amènent à m’ouvrir sur plusieurs perspectives auprès aussi bien des entreprises et des salons, que des associations d’utilité publique pour leurs bénéficiaires et bénévoles. À l’heure actuelle, je suis accompagné par h’up Grand Est pour affiner mon ciblage et travailler les supports de communication.

En Hauts-de-France, découvrez le portrait de Amélie Augier, créatrice du projet « striped koi »





Passionnée par les traditions japonaises, les travaux manuels et les méthodes de relaxations, Amélie Augier est une entrepreneuse en herbe de Tourcoing qui déborde d’énergie et d’idées. Elle travaille le Kumihimo par le Marudai, forme japonaise de tressage permettant de fabriquer des cordes et des rubans. Sa future activité consiste à la fois à la commercialiser son matériel et ses créations sur un site en ligne, faire fabriquer du matériel de transport avec des produits locaux et responsables mais aussi à proposer des ateliers de création et à plus long terme à ouvrir un espace de relaxation autour de cette pratique japonaise. Amélie va être accompagnée à la rentrée de septembre par un expert projet h’up entrepreneurs et pourra bénéficier du soutien de nos équipes !

En Île-de-France, découvrez le portrait de Léna Habasque, fondatrice de Léna H. Création





Accompagnée depuis peu par h’up, Léna s’est lancée en 2018 dans la création artisanale de vêtements écoresponsables et éthiques pour enfants de 0 à 10 ans. Elle réalise elle-même la totalité de ses gammes, proposant robes, jupes, hauts, pantalons ou chaussons, mais aussi des accessoires pour toute la famille. Beaucoup de ses produits sont certifiés G.O.T.S, une garantie de la qualité sociale et écologique du textile.

Entreprendre est une option plus flexible face aux contraintes liées à son handicap, mais c’est surtout la volonté de “créer, en phase avec mes valeurs” qui l’a poussée à créer son entreprise. Aujourd’hui, elle souhaite s’installer durablement et toucher des publics plus larges, tout en améliorant la dimension écologique de ses produits.

Retrouvez la @lenah.creation sur Instagram !