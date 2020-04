Entraide face au coronavirus : Une plateforme de partage

Une plateforme de partage en ligne pour faciliter l’entraide face au coronavirus entre professionnels et bénévoles

Faciliter l’entraide face au coronavirus, à travers le partage de bonnes pratiques entre professionnels et bénévoles du secteur sanitaire, du grand âge et du handicap : Telle est la vocation de la plateforme “Entraide”.

En effet, cette plateforme permet à tous les professionnels et bénévoles* du secteur sanitaire, du grand âge et du handicap, de poser des questions, trouver rapidement des réponses, d’échanger et de bénéficier de l’expérience et du regard croisés de leurs pairs.

Développée par le Cercle Vulnérabilités et Société, la Croix-Rouge Française et son accélérateur 21, et Arbitryum,en partenariat avec le Comité Stratégique du Conseil de la CNSA et l’Espace éthique Île-de-France, la plateforme d’urgence ENTRAIDE a pour objectif de faire gagner du temps aux professionnels et bénévoles sur le terrain, qu’ils interviennent en établissement ou à domicile.

Cette plateforme s’adresse aux professionnels du secteur sanitaire, de l’âge et du handicap, (Ehpad, Résidences Autonomies, Résidences Services, établissements pour personnes handicapées (MAS, FAM, ESAT…), Hôpitaux, HAD, SSR, médecins libéraux, Accompagnement à Domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD), et aux acteurs bénévoles intervenant au plus proche des personnes vulnérables. etc.), Hôpitaux, HAD, SSR, libéraux (IDE, médecins).

Voici le lien d’inscription à la plateforme : https://entraide.arbitryum.fr

« Alors que chacun est mobilisé sur l’urgence du deuxième front – le front domiciliaire – en cohérence avec le front de l’hôpital, pour faire face à la situation d’urgence sanitaire, il n’est ni possible ni souhaitable d’accroître la production normative, a commenté Marie-Anne MONTCHAMP, Ancienne Ministre et Présidente de la CNSA. Nous devons libérer les énergies des parties prenantes des territoires et les outiller pour sécuriser les prises d’initiatives afin que chacune puisse faire face aux situations auxquels elle est confrontée et tenir le confinement dans la durée. Espaces collaboratifs de partage d’expériences et d’expertises, les plateformes collaboratives de solidarité / d’entraide s’inscrivent dans cette dynamique. C’est pourquoi le comité stratégique du conseil de la CNSA a souhaité soutenir cette initiative à destination des professionnels et des bénévoles mais aussi contribuer à faire vivre et sécuriser l’outil ».