Entr’2 marches 2015 : 6e Festival International du Court Métrage sur le Thème du Handicap

Du 17 au 22 mai prochains aura lieu à Cannes le 6e Festival International du Court Métrage sur le Thème du Handicap : « Entr’2 marches 2015 ». Organisé par groupe relais Pays de Lerins de l’Association des Paralysés de France (APF), cet événement a pour but de mettre à l’honneur les personnes en situation de handicap à travers des réalisations cinématographiques en format court et représentant tous les types de handicaps (moteur, auditif, visuel, psychique, mental et cognitif).

« La salle de projection est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et, cette année, un effort particulier a été consenti pour la rendre accessible aux personnes non voyantes avec la mise en place de l’audiodescription, précisent les organisateurs. La salle a été équipée d’une boucle magnétique et tous les films sont sous-titrés en français. Également prévus : le sous-titrage simultané des présentations et débat, l’audiodescription de tous les films, et la présence d’un interprète en langue des signes française lors de la soirée de clôture.

Cette année 400 films ont été reçus en provenance de 52 pays et 45 courts métrages ont été sélectionnés. Toutes les séances seront suivies d’un vote du public :

– Dimanche 17 Mai, de 15h à 18h,

– Lundi 18 Mai, de 18h à 21h,

– Mardi 19 Mai, de 18h à 21h,

– Mercredi 20 Mai, de 15h à 17h, les jeunes cannois décerneront le prix de la jeunesse, puis de 18h à 21h, retour à la compétition,

– Jeudi 21 Mai de 18h à 21h, une projection hors compétition du film « Mommy» aura lieu et cette projection sera suivie par un débat portant sur le thème des enfants difficiles avec la participation de l’ADAPEI 06.

– Vendredi 22 Mai, à partir de 18h sera consacrée à la remise des trophées, avec la projection des films gagnants (sur invitation).

Le jury sera présidé par Simon LELOUCH, réalisateur français, qui a remporté le coup de cœur du jury en 2014, avec son film « Nous sommes tous des êtres penchés » et de personnes représentant chaque type de handicap.

Pratique :

Les projections sont gratuites. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

À Cannes, du 17 au 22 mai, salle de spectacle municipale, 45 rue de Mimont.

Renseignements : Mail : contact@entr’2marches.fr

Téléphone : 06.64.41.04.30

Plus d’infos sur : http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/