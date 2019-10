EnTHreprendre & Handicap à la découverte de la création d’entreprise

EnTHreprendre & Handicap se déroulera cette année sous la Présidence d’Honneur de Pierre Deniziot, Délégué spécial de la Région Île-de-France, en charge du handicap, Handiréseau, le CIDJ et leurs partenaires, dont BNP Paribas SA et la Région IDF, invitent les jeunes, leurs enseignants, les étudiants et les demandeurs d’emploi en situation de handicap, à la troisième édition d’EnTHreprendre & Handicap. Une semaine destinée à faire connaître toute forme d’entrepreneuriat et en faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap.

L’entrepreneuriat représente aujourd’hui une formidable opportunité professionnelle pour de nombreux jeunes. Toutefois l’accompagnement de ces jeunes entrepreneurs se révèle crucial pour la réussite de leurs projets. C’est dans cet esprit d’accompagnement et de soutien que le CIDJ et Handiréseau ont créé EnTHreprendre & Handicap. Lancé en 2017, et réunissant chaque année plus de 250 personnes, ce forum propose aux jeunes et aux demandeurs d’emploi en situation de handicap une information complète et exhaustive sur les dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat existants, afin qu’ils puissent mieux se projeter dans tous les avenirs professionnels possibles.

Toute la semaine, des entrepreneurs du réseau H’up se rendront en classes ULIS pour présenter leur activité et répondre aux questions des élèves. Le CIDJ accueillera également les étudiants et les demandeurs d’emploi TH, le jeudi 7 novembre dès 10h30, souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, dans des ateliers conseils et un jeu d’initiation à la création d’entreprise..

Les professionnels de l’insertion et du handicap seront quand à eux conviés à un petit-déjeuner jeudi 7 novembre à 8h30 pour échanger sur les synergies entre les dispositifs d’aide récents et existants. Cette rencontre sera également l’occasion de présenter le compte rendu de la 1ère édition d’ArTHisans, organisé par l’Handiréseau et Défi Métiers au Carrousel des métiers d’Arts et de la Création 2018.