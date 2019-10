EnTHreprendre et handicap : Pour un entrepreneuriat accessible à tous

Une semaine à la découverte de la création d’entreprise pour que l’entrepreneuriat soit ouvert à tous avec EnTHreprendre et handicap

L’événement EnTHreprendre et Handicap aura lieu du 4 au 8 novembre 2019. Sous la Présidence d’Honneur de Pierre Deniziot, Délégué spécial de la Région Île-de-France, en charge du handicap, Handiréseau, le CIDJ et leurs partenaires, dont BNP Paribas SA et la Région IDF, invitent les jeunes, leurs enseignants, les étudiants et les demandeurs d’emploi en situation de handicap, à la troisième édition d’EnTHreprendre & Handicap. Une semaine complète destinée à faire connaitre toute forme d’entrepreneuriat et en faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap,

Au programme de l’évenement EnTHreprendre et handicap : témoignages d’entrepreneurs en situation de handicap, initiation à l’entrepreneuriat par le jeu, ateliers, rencontres, sensibilisations…

Le jeudi, un petit-déjeuner dédié aux professionnels et institutionnels présentera les dispositifs dédiés à la création d’entreprise pour les personnes en situation de handicap.

Toute la semaine dans les classes ULIS (de la 3e à la Terminale)

– Du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2019,

Témoignages du parcours d’un entrepreneur du réseau H’up

Le jeudi 7 novembre au CIDJ

– De 8h30 à 10h : Petit-déjeuner pour les professionnels de l’insertion et du handicap

Echanges sur les synergies entre les dispositifs récents et existants : La Région IDF, l’AGEFIPH, BGE Adil, Pôle emploi, le CIDJ et H’up

– De 10h30 à 12h30 : Ateliers conseils avec des EnTHrepreneurs et des experts de la création

Atelier 1 : Construire efficacement son business plan et financements

Atelier 2 : Comment éviter les pièges et les bonnes pratiques pour développer son entreprise ?

– De 13h30 à 16h30 : Jeu d’initiation à la création d’entreprise

Trophée « Aujourd’hui je crée » et cadeaux, animé par H’UP

Informations pratiques

Animations gratuites et ouvertes à tous. Sur inscription obligatoire sur cidj.com/agenda et auprès de Sophie Mistral sophiemistral@handireseau.fr – 06 73 96 04 45 – places limitées – Traducteurs et interprètes LSF et accompagnement des aveugles au CIDJ 101 quai Branly 75015 Paris – métro ligne 6 station Bir- Hakeim RER C station Champ-de-Mars.

Pourquoi avoir créé EnTHreprendre et Handicap ?

250 personnes ont participé avec enthousiasme à la 2e édition d’EnTHreprendre le 8 novembre 2018. Une information sur les dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat aux jeunes en situation de handicap motive à se projeter dans tous les avenirs possibles. EnTHreprendre ouvre des horizons et des perspectives aux jeunes en situation de handicap qui se posent des questions sur les opportunités professionnelles que l’avenir va leur proposer

Idée originale et organisation Handiréseau en partenariat avec le CIDJ.

Les partenaires : Académie de Créteil Paris Versailles, Label Information Jeunesse, Région Ile de France, BNP Paribas, H’Up Entrepreneurs, Pôle Emploi, Handirect.

En photo : Les jeunes lauréats des Trophées EnTHreprendre 2018.