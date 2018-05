EnTHreprendre 2018 : Pour entreprendre avec un handicap

Semaine EnTHreprendre 2018 : Rendez-vous du 22 au 25 mai

Le 11 octobre 2017, Handiréseau et le CIDJ organisaient le 1er Forum Enthreprendre avec la participation de la Région Île-de-France et accueillait 150 jeunes. Forts de ce succès, ils organiseront du 22 au 25 mai prochains une action similaire : la semaine EnTHreprendre 2018.

Cette action pilote a pour objectif d’apporter une information complète et diversifiée sur les dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat aux jeunes en situation de handicap afin de leur présenter tous les avenirs possibles.

En 2017, ce sont plus de 120 participants qui avaient pris part à la journée du 11 octobre au CIDJ de Paris. Ils ont pu rencontrer 11 experts venus partager leur expérience de l’entreprise. 37 participants ont participé au jeu « Aujourd’hui je crée mon entreprise » avec le concours de 12 coachs et tous ont été récompensés.

Le contexte

Parce que l’entrepreneuriat peut permettre à des demandeurs d’emploi en situation de handicap de rebondir.

Parce que bien souvent, les professionnels en situation de handicap peuvent penser que l’entrepreneuriat n’est pas pour eux.

Parce que plus de 20% des personnes en situation de handicap sont au chômage, ce chiffre représentant le double des demandeurs d’emploi valides.

Parce que la loi Macron donne la possibilité aux travailleurs en situation de handicap de s’installer plus facilement qu’auparavant.

La semaine EnTHreprendre 2018 aura lieu du mardi 22 mai au vendredi 25 mai.

Au programme :

– Mardi 22 mai / Mercredi 23 mai / Vendredi 25 mai

Présentation des dispositifs dans des classes de lycée volontaires.

– Jeudi 24 mai 2018 de 9h à 16h au CIDJ, quai Branly :

Restitution aux acteurs du programme et aux institutionnels.

Des conférences flash, un village d’enthrepreneurs TIH Business et Prix Enthreprendre avec Entreprendre pour Apprendre.

Contact : Sophiemistral@handireseau.fr

Tél. 06 73 96 04 45

www.Handiréseau.fr

En photo : Plus de 120 participants qui avaient pris part à la journée EnTHreprendre du 11 octobre 2017 organisée par Handiréseau et le CIDJ.