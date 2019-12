Enquête sur une agression dans un McDo à Paris: pas de violence selon les employés

McDonald’s France, qui a ouvert une enquête après sa mise en cause par un Canadien porteur de lunettes numériques disant avoir été agressé par du personnel de l’établissement des Champs-Elysées, assure qu’aucun des employés auditionnés ne reconnaît l’avoir agressé. Dans un message posté jeudi à la mi-journée sur sa page Facebook, McDonald’s France explique que “plusieurs membres de l’équipe du restaurant incriminé ont été entendus individuellement” et “qu’aucune déclaration relative à une agression physique (…) n’a été relevée dans les témoignages des personnes auditionnées”.

“Selon les employés, les échanges avec Monsieur Mann (le plaignant, ndlr) ont été emprunts de respect et de politesse”, précise le message de McDo France, contredisant des images qui circulent sur internet.

En raison de “l’émotion suscitée” par cette affaire, notamment sur les réseaux sociaux, “l’enquête continue”, poursuit McDo France. McDonald’s France a eu “un premier échange téléphonique” avec le plaignant Steve Mann “dès le 18 juillet”, selon le message sur Facebook, au lendemain de la révélation de cette affaire via internet.

La filiale française du géant américain de hamburger réitère son message de “responsabilité”, invitant “l’ensemble des observateurs à ne pas tirer des conclusions hâtives avant que tous les faits ne soient collectés”, et assure qu’elle “s’engage à agir à la hauteur de sa responsabilité”.

Handicapé visuel, M. Mann est l’inventeur de lunettes de vue digitales fixées sur son crâne qui lui permettent d’être plus autonome. Selon son blog, il a été physiquement agressé le 1er juillet par des employés du McDonald’s des Champs-Elysées qui ont essayé de lui enlever son appareillage.

Habitué aux questions sur ses lunettes particulières, qui utilisent le principe de la réalité augmentée et nécessitent d’enregistrer le présent, Steve Mann ne se déplace jamais sans justificatif médical ni notice technique.

Ces documents n’auraient pas convaincu des employés du McDonald’s des Champs-Elysées, intrigués par cet appareil, alors que le touriste était venu dîner en famille lors de ses vacances, selon son récit relayé par le blogueur Korben.

Il assure que les employés ont tenté d’attraper ses lunettes, fixées sur son crâne. A l’appui de ce récit, il publie sur son blog des images enregistrées par les lunettes et conservées lorsque le système a été endommagé lors de l’agression.

Selon McDonald’s France, “la présence d’un moniteur vidéo attaché à la ceinture et retransmettant en temps réel des images de l’intérieur du restaurant sont à l’origine des échanges entre le personnel de sécurité et M.Mann”. “McDonald’s réaffirme avec force son attachement à (…) protéger le droit à l’image de ses salariés et de ses consommateurs”.

