Enquête en ligne

“Dans l’objectif de vous proposer de nouveaux séjours adaptés avec un réel désir de mixité sociale, et de répondre au mieux à vos attentes, un questionnaire est à votre disposition concernant des produits touristiques à l’étranger, accessibles, ludiques et originaux. En cinq minutes, aidez-nous à relever ce défi en répondant au questionnaire!” Porteuse de projet dans le secteur du tourisme social, Marie-Noëlle Adon souhaiterait proposer dans un futur proche des stages linguistiques à l’étranger pour une clientèle mixte (valide et invalide), adolescents et adultes. Vous pouvez l’aider en répondant à son questionnaire à l’adresse suivante : http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHpCeEZ3QnBzMmQ2WDJfUDN2VkltelE6MA