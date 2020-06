Enquête destinée aux aidants : Faciliter l’entraide entre aidants et proches

L’enquête réalisée par Handissimo se penche sur la situation des aidants, plus particulièrement sur l’entraide qu’ils peuvent ou non recevoir de leurs proches.

S’occuper quotidiennement d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap, ou d’une personne âgée dépendante, reste souvent une situation lourde à gérer. C’est encore plus le cas dans le contexte sanitaire actuel. En effet, en raison de l’épidémie de Covid-19, les aidants n’ont pas pu bénéficier d’un soutien aussi fort que d’habitude de la part des professionnels. C’est pourquoi l’association Handissimo a décidé de lancer une enquête destinée aux aidants. Objectif : trouver des solutions et outils pour leur venir en aide.

“Garder l’enfant handicapé de ses amis quelques heures, faire les courses pour la personne concernée, proposer une aide logistique ou administrative ou du répit, trouver les mots pour proposer de l’aide à un aidant épuisé … n’est pas toujours simple”, expliquent les fondateurs de l’enquête.

Une enquête pour faciliter l’entraide des familles surmenées

Ainsi, ce sondage a pour but de mieux comprendre comment l’entourage des aidants pourrait venir les soulager au quotidien. À la suite de cette grande enquête, les membres d’Handissimo pourront développer un outil d’entraide. En particulier des guides personnalisés, des campagnes de communication ou même des bandes dessinées. Par la suite, cela pourra faciliter la solidarité de proximité avec les aidants surmenés.

Auparavant, un premier questionnaire mené par Handissimo a démontré que les aidants rencontrent beaucoup de difficultés au quotidien. En effet, ils ne peuvent pas toujours aider leurs proches dépendants aussi bien qu’ils le voudraient. En effet, de nombreuses complications viennent à leur encontre. Toutefois, les résultats du sondage ont également montré qu’il y a parfois des expériences d’accompagnement très réussies pour les aidants.

Aujourd’hui, la nouvelle enquête destinée aux aidants et à leur entourage propose de témoigner grâce à un questionnaire.

Deux formulaires sont disponibles :

– Un pour les aidants, pour leur permettre d’expliquer les difficultés qu’ils rencontrent, de demander et d’obtenir de l’aide de leurs proches. Ce questionnaire repose sur vingt-deux questions et prend en moyenne cinq minutes.

– Un pour l’entourage des aidants, pour qu’ils puissent exprimer les difficultés rencontrées et apporter leur aide à leurs proches aidants. Ce formulaire est composé de huit questions et prend quelques minutes.

Vous souhaitez participer à cette enquête destinée aux aidants ? Cliquez ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUWURXQ4G6TtfAWZ7Z2oi-Gb-SZ6jV4YtVFFWhsq13R-BaGw/viewform

Anna Pellissier