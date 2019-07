Enquête AFIJ : Insertion professionnelle des jeunes diplômés 2008

L’AFIJ constate les premiers résultats de la crise économique sur l’embauche des jeunes diplômés. Dans ce contexte de crise économique, l’AFIJ vient de réaliser une enquête auprès de ses inscritsdiplômés en 2008* afin de faire le point sur leur situation face à l’emploi quelques mois après l’obtention de leur diplôme **.

En voici les premiers résultats.

– 38% des jeunes diplômés en 2008 sont en emploi en avril 2009

– 41% pour les femmes et 32% pour les hommes.

Les postes occupés sont majoritairement des emplois stables : avec un CDI (30%) ou des CDD/CTT de 6 mois et plus (29%) et en majorité à temps plein (80%). Il est important de nuancer ce résultat au regard de la nature de l’emploi obtenu. En effet, seulement 50% de ces jeunes diplômés occupent un

emploi en adéquation avec leur projet professionnel. D’ailleurs, 55% d’entre eux déclarent occuper un emploi d’attente. Le poste occupé est pour 33% d’entre eux sans aucune perspective d’évolution.

Par ailleurs, 20% de ces jeunes diplômés occupent des emplois à temps partiel. Cette situation est subie dans 80% des cas.

Les écarts selon le niveau de diplôme obtenu et le type de filière suivie ont une faible influence sur l’accès ou non à un emploi. On peut toutefois constater un meilleur accès à l’emploi des sortants d’IUT et STS tertiaires et des bac+3.

Soixante-deux pour cent des jeunes diplômés 2008 ne sont pas en emploi en avril 2009. Ces jeunes diplômés recherchent prioritairement un emploi à temps complet (96%) et déclarent une mobilité limitée. Le secteur et la taille de l’entreprise leur importent peu. Parmi eux, 27% n’ont plus de

projet professionnel précis. Ils utilisent principalement la réponse à annonces et les candidatures spontanées comme méthode de recherche et consacrent en moyenne 17 heures par semaine à leur recherche d’emploi.

Concernant les ressources, 47% vivent grâce au soutien financier de leurs proches, 17% sont bénéficiaires de l’allocation chômage et 14% sont allocataires du RMI. La moitié de ces jeunes, sans emploi à la date de l’enquête, a occupé un emploi à durée déterminé depuis l’obtention de leur diplôme. Ils occupent le plus souvent un emploi d’attente (63%) ou correspondant moyennement à leur projet (17%).

Ces résultats illustrent d’une part le « retard à l’embauche » pour les diplômés 2008 dans le contexte de la diminution des embauches, d’autre part le caractère non linéaire des parcours d’insertion de la majorité des jeunes diplômés qui font souvent des allers/retours entre période d’emploi et période de

chômage avant d’accéder à l’emploi stable.

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1 241 inscrits de l’AFIJ diplômés en 2008 entre le jeudi 16 avril 2009 et le lundi 20

avril 2009.

** La répartition des jeunes par niveau de diplômes est de 21% de BTS/DUT, 16% de Licence, 6% de Master 1, 56% de Master 2 et 1% de Docteurs.



AFIJ – Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés

10, Impasse Robiquet – 75006 PARIS – Tel : 01 53 63 83 10 – Fax : 01 53 63 83 19 – Mél. : lamar@afij.org