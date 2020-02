Enfants malades ou handicapés : Une association d’aide aux parents

« Léa », l’association qui vient en aide aux parents d’enfants malades ou handicapés

L’association « Tous derrière Léa » est née en 2012 presque en même temps que la petite Léa dont vous avez tous entendu parler dans les journaux. Elle a pour but d’aider et soutenir les parents d’enfants malades ou handicapés.

En 2012, Léa naît à Nice pour un poids de 800 grammes avec 4 mois d’avance et plusieurs pathologies cardiaques et pulmonaires. Son opération fait naître une grande vague de solidarité dans toute la France.

Plus de 45 000 familles aidées en 7 ans

En 2013, ses parents élargissent l’objet de l’association afin d’aider d’autres familles et des hôpitaux. En 2015, Léa nous quitte après 3 ans de lutte contre la maladie. Ses parents décident de passer outre leur chagrin et de continuer à œuvrer pour les familles. L’association porte aujourd’hui le doux prénom de Léa. Elle a aidé depuis 7 ans plus de 45 000 familles. Ses objectifs : Aider, accompagner et soutenir des familles d’enfants malades atteints de troubles et de handicaps tous confondus d’un point de vue administratif, moral et financier.

Deux guides pratiques à découvrir pour les parents d’enfants malades ou handicapés

L’association « Tous derrière Léa » propose aujourd’hui deux guides pour vous aider au quotidien. Le premier orientera vos démarches administratives et le second vous aidera dans le choix de votre matériel et de vos thérapies. La permanence téléphonique de l’association est disponible pour les familles, avec ses 15 professionnels, tous les jours de la semaine parfois jusqu’à 22 heures.

« Toutes nos aides sont bien entendues gratuites pour les familles » précise la présidente de l’association, Jessica, maman de Léa. Elle se donne corps et âme pour accompagner et soutenir les familles et les aidants dans le douloureux parcours du handicap de leur(s) enfant(s). Cette association offre des services d’une grande humanité et d’une indispensable utilité pour les familles.

N’hésitez pas à faire appel à ses services gratuits mais aussi et surtout à la soutenir par tous moyens, comme nous le faisons de notre côté dans sa visibilité. L’association est reconnue d’intérêt général et accepte les dons mais aussi les coups de main car ce n’est pas l’activité qui manque.

Pour en savoir plus sur les guides pour les parents d’enfants malades ou handicapés, rendez-vous sur le site : www.asso-lea.org