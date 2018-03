Enfants malades : Des personnages de bd à la rescousse

Enfants et handicap

Coucou Nous Voilou lance l’abracadabox pour redonner le moral aux enfants malades

Donner du courage aux enfants malades, égayer leurs soins et leur faire oublier quelques instants qu’ils sont à l’hôpital, tels sont les objectifs de l’AbracadaBox, conçue par l’association Coucou Nous Voilou. Concrètement, il s’agit d’un boîtier cache poche de perfusion ou de chimiothérapie, décoré aux couleurs de célèbres personnages de bande dessinée appréciés des enfants et des adolescents : Titeuf, les Schtroumfs, Lou, Captain Biceps, les Lapins crétins…

« Notre modèle du boitier a été imaginé pour répondre aux exigences des professionnels de santé, notamment les conditions de sécurité et d’hygiène, précise l’association. Avec sa coque arrière totalement transparente et avec une large ouverture, il permet de visualiser parfaitement la poche de perfusion, mais également de la manipuler ou d’y apposer une étiquette sans ouvrir le boîtier. Il est également possible de n’utiliser que la coque avant, grâce à l’utilisation d’un accessoire spécifique, qui est également fourni ».

Près de 100 services de pédiatrie, partout en France, ont déjà été équipés gracieusement par l’association depuis février 2017. Une opération parrainée notamment par Michel Drucker, Louane et Jeff Panaclo.

L’association Coucou Nous Voilou a également pour vocation de financer des projets d’amélioration du quotidien et des conditions de séjour des enfants hospitalisés que lui proposent les hôpitaux et les services de pédiatrie : fresques, décorations, achats de matériels, animations…

Pour en savoir plus sur l’association Coucou Nous Voilou, ses différents projets pour réconcilier enfants et hôpital et l’abracadabox, rendez-vous sur de site dédié de l’association : https://coucounousvoilou.fr