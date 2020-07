Enfants en situation de handicap sans école : Un site pour témoigner

Face aux nombreuses difficultés rencontrées par les parents d’enfants en situation de handicap, l’Unapei relance son opération #jaipasecole et appelle à témoigner sur le nouveau site www.marentree.org

Révéler les difficultés rencontrées par les enfants en situation de handicap à chaque rentrée scolaire : Tel est l’objectif de l’opération #jaipasecole de l’UNAPEI. L’association encourage les parents d’enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas aller à l’école à venir déposer leur témoignage sur le site www.marentree.org.

“Alors que la crise sanitaire et le confinement ont aggravé les conditions de vie des enfants en situation de handicap et de leurs aidants familiaux engendrant fatigue, isolement, lassitude… leur parcours du combattant perdure, commente les organisateurs de l’opération au sein de l’UNAPEI. Cette année encore, de nombreux élèves en situation de handicap n’auront pas de solution de scolarisation adaptée à leurs besoins et à leurs attentes pour la rentrée prochaine, prolongeant comme un puits sans fonds un confinement imposé depuis des années. Pour rompre le silence autour de ce scandale, l’Unapei et ses partenaires sont dans l’obligation – pour la seconde année consécutive – de réactiver la mobilisation citoyenne #jaipasecole, avec une ambition claire : révéler les situations réelles des familles et dénoncer la non-effectivité du droit à l’éducation”.

Ainsi, le site internet www.marentree.org a été mis en ligne courant juillet, afin que les parents, les enfants et tous les personnels éducatifs concernés puissent faire connaître leurs difficultés de parcours scolaires à travers leurs témoignages.

Interpeller les pouvoirs publics suite à l’engagement pris par Emmanuel Macron

Dans le manifeste à travers lequel l’UNAPEI encourage les parents à témoigner, l’association rappelle que l’éducation est un droit pour tous les élèves officialisé par les textes législatifs. Elle cite notamment la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « art-28. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation». L’UNAPEI s’appuie également sur la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui réaffirme le principe de la priorité de la scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, et la nécessité d’un parcours scolaire continu et adapté.

“15 ans plus tard, le 11 février 2020, lors de la Conférence nationale du handicap, Emmanuel Macron s’est engagé à ce qu’aucun enfant en situation de handicap ne soit privé d’école à la rentrée prochaine, en s’appuyant principalement sur le service public de l’Ecole inclusive initié en 2019. Cette réforme gouvernementale a pour ambition d’assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves, de la maternelle au lycée, en prenant en compte leurs singularités et leurs besoins éducatifs particuliers. Et pourtant, sur le terrain, la réalité s’annonce toute autre, déplore l’UNAPEI. De nombreux enfants subiront, encore, en septembre le retard de la France en matière d’éducation inclusive. Absence de place à l’école ordinaire ou dans une école spécialisée, accueil par défaut dans une structure qui ne convient pas ou plus, scolarisation partielle, inadaptée à leurs besoins ou inexistante… les exemples sont nombreux”.

Une mobilisation à contre cœur

Cette nouvelle opération, Luc Gateau, président de l’Unapei, aurait préféré ne pas avoir besoin de la lancer, ce qui aurait signifié une amélioration de la situation… « C’est à contre cœur que notre mobilisation citoyenne est – cette année encore – relancée, commente-t-il. Quand sera honoré le droit à l’éducation pour tous les enfants en prenant en considération leurs besoins et leurs attentes particulières ? Il faut garantir à chaque enfant un accès équitable à l’École. Pour les enfants en situation de handicap, c’est un parcours du combattant, chaque année. 2020 ne dérogera pas à la règle. Nous devons remettre à la disposition des familles, la plateforme marentree.org pour qu’elles puissent s’exprimer publiquement et révéler leur situation individuelle… en espérant que cette seconde édition soit la dernière ».

Vous êtes parent d’un enfant en situation de handicap et vous craignez qu’il se retrouve sans école à la rentrée ? N’hésitez pas à déposer votre témoignage sur la plateforme www.marentree.org