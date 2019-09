Enfants en situation de handicap mental : Un concours hippique original pour les soutenir à travers l’ADAPEI 41

La 2ème édition de l’opération HDV Solidarity aura lieu les 28 et 29 septembre prochain au Haras de la Vallée à Valencisse, dans le Loir-et-Cher (41). Organisé par l’association Equicisse et le Haras de la Vallée, cet événement devrait réunir 300 cavaliers et près d’un millier de visiteurs. Concrètement, HDV Solidarity est un concours hippique caritatif dont les bénéfices sont reversés à une association sélectionnée chaque année. Et pour cette deuxième édition, c’est l’ADAPEI 41 – Les Papillon blancs qui a été retenue. Les fonds reversés serviront ainsi à financer des séances d’équithérapie pour des enfants en situation de handicap mental accompagnés par l’association.

« L’équithérapie est considérée comme une thérapie intégrante car elle agit positivement sur le développement cognitif, physique, social et occupationnel. Le fait qu’elle soit bénéfique à de nombreux niveaux fait d’elle un outil très utile pour améliorer la qualité de vie des personnes présentant un handicap. Les séances durent entre six mois et un an, à raison d’une rencontre par semaine. En France en 2015, près de 30 000 personnes ont suivi des séances d’équithérapie ».

Au programme :

– une quinzaine d’épreuves organisées chacun des deux jours de compétition ;

– une soirée HDV Solidarity qui verra défiler, le samedi soir, 150 convives, au milieu des plats et de la piste de danse ;

– la remise des prix du challenge HDV Solidarity le dimanche soir.

À noter que cette année les concurrents et visiteurs entendront en voix-off de l’événement, Richard DARBOIS, célèbre voix-off de la radio NRJ et doubleur (Buzz l’éclair dans Toy Story, le génie dans Alladin, Richard Chamberlain, Danny Glover, Harrison Ford…).