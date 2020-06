« Enfants différents, parents faire face ensemble », un nouveau guide coédité par la Mutualité Française et les Editions Pascal

Elever un enfant en situation de handicap est une aventure à la fois singulière et hors du commun, et malheureusement trop souvent décrite par les parents comme « un véritable parcours du combattant ». L’annonce du diagnostic, l’acceptation du handicap de son enfant, la recherche d’aides et de prises en charges possibles sont autant d’étapes que traversent les parents, parfois démunis par le manque d’information. « Enfants différents, parents faire face ensemble » est un nouveau guide, coédité par la Mutualité Française et les Editions Pascal, qui a pour ambition de débroussailler ces étapes en apportant aux parents des pistes utiles autour de plusieurs thèmes :

comment faire face à l’annonce du diagnostic ? Quelles sont les démarches à accomplir ? Comment s’organiser au quotidien ? Où en est la législation ? De quelles aides peut-on bénéficier ? Quelle scolarité envisager ? A quels loisirs l’enfant peut-il avoir accès ? L’auteur, Sophie Bogrow, est journaliste, mais aussi mère de famille confrontée depuis de nombreuses années au handicap de l’un de ses enfants. Connaissant les difficultés de la « pêche aux informations » dans ce domaine, elle a souhaité mettre son expérience au service de tous.

« Enfants différents, parents faire face ensemble » offre au sein d’un même ouvrage les principales sources et ressources qui permettent aux parents de prendre une décision en connaissance de cause.

En vente en librairie au prix de 12,50 euros.