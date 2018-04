Enfants autistes : Des vidéos pour soutenir les parents

Posted in:

Des vidéos pour soutenir les parents d’ enfants autistes et leurs aidants

« Deux minutes pour mieux vivre l’autisme » : Tel est le nom de la série de mini-films récemment lancée par l’association Joker, à l’initiative de Priscilla Werba, orthophoniste, sur le site : www.deuxminutespour.org. Cette plateforme inédite dédiée aux parents d’ enfants autistes propose gratuitement une banque de 200 vidéos d’animation, destinées aux parents et aidants de jeunes enfants autistes (environ 800.000 personnes en France sont confrontées à l’ autisme d’enfants de moins de 10 ans).

« Construites autour de scénarios de la vie quotidienne, les mini films mettent en scène Sam, petit garçon de 5 ans, sa famille et les personnages importants de son entourage (institutrice, orthophoniste, rééducatrices, amis…), précise Priscilla Werba. Les vidéos mise en ligne apportent des solutions concrètes et pratiques pour leur permettre d’aider Sam à progresser, à s’épanouir et à s’adapter aux différents environnements qu’il côtoie ».

Parmi les premiers films disponibles : ‘J’aide Sam à me regarder’, ‘J’aide Sam à patienter’, ‘Aménager la chambre de Sam’…