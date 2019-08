Enfants à l’hôpital : Des activités qui donnent le sourire

Des dispositifs innovants pour les enfants à l’hôpital

The Walt Disney Compagny France s’est associé avec une startup angevine pour créer un dispositif permettant aux enfants à l’hôpital du CHU d’Angers de bouger tout en s’amusant. Le mercredi 22 mai 2019, The Walt Disney Company France, la startup LudHealth et le CHU d’Angers ont inauguré de nouveaux dispositifs ludiques au sein de l’hôpital pour que les jeunes patients puissent pratiquer une activité physique. C’est avec des personnages de l’univers Disney comme Cendrillon ou Captain America que les enfants peuvent s’amuser. Stéphane Degonde, fondateur de LudHealth et du projet LE QOOS® déclare : « Au lancement de l’aventure LE QOOS®, nous avions un projet secret : installer l’activité physique dans le quotidien des enfants hospitalisés grâce au soutien et aux encouragements des personnages emblématiques Disney. Cette idée qui avait tant de sens pour nous a trouvé un écho et une bienveillance immédiate au sein de l’équipe de Disney France, et quelques mois ont finalement suffit pour lui donner une existence bien réelle. »

La société LudHealth est une startup basée à Angers spécialisée dans la conception d’équipements Sport-Santé interactifs et accessibles à tous. Le dispositif installé au CHU d’Angers est son premier projet. Il s’agit du QOOS®, un matériel original qui peut transformer n’importe quel mur en cible dynamique, souple, confortable, sécurisante et douce au toucher. Il permet ainsi aux enfants de réaliser des exercices d’endurance, de renforcement, d’assouplissement, d’équilibre et de coordination en alternant les appuis, les pressions et les impacts. Le CHU d’Angers est le premier à être équipé de dispositifs LE QOOS® à l’effigie de personnages Disney. Les enfants hospitalisés ont parfois des difficultés motrices à cause de leur maladie, une chirurgie ou une chimiothérapie. Ces dispositifs vont leur permettre de limiter la fonte musculaire et les encourager à pratiquer une activité physique, adaptée à leur situation.

The Walt Disney Company France a souhaité s’engager dans ce projet comme elle le fait depuis de nombreuses années grâce à son programme de mécénat de solidarité. Elle intervient auprès des enfants à l’hôpital et des familles qui en ont le plus besoin dans des expériences de divertissement dans les hôpitaux entre autres.

Plus d’infos sur www.corporate.disney.fr et leqoos.com