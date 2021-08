Enfants à haut potentiel : Un ouvrage plein d’idées pour les accompagner

Ecouter article Ecouter article





“100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel” : Des suggestions et pistes de réflexion rassemblées dans un ouvrage ouvert et ludique



Ils seraient environ 300 000 en France. Selon les auteurs de cet ouvrage, les enfants à haut potentiel intellectuel, aussi appelés enfants intellectuellement précoces ou enfants surdoués, représentent environ 3 % de leur classe d’âge. C’est pourquoi ils ont décidé d’œuvrer pour changer le regard porté sur ces enfants à besoins spécifiques, afin de favoriser leur épanouissement.

Ainsi, cet ouvrage propose notamment une description du profil « cognitif » des enfants à haut potentiel, qui peut compliquer les apprentissages scolaires, et de leur fonctionnement « affectif » spécifique qui colore leurs rapports avec leur famille, leurs enseignants et leurs camarades. Il évoque également « l’identification de leurs besoins éducatifs et pédagogiques particuliers et des solutions pour éviter qu’ils ne soient pénalisés par un sentiment pénible de décalage dans leur vie familiale, scolaire et sociale ».

De l’anxiété aux troubles du sommeil

Autres thèmes évoqués : Les découvertes récentes sur le fonctionnement du cerveau des enfants à haut potentiel, comme l’association fréquente avec le refus scolaire anxieux, les migraines ou les troubles du sommeil. La question de la gestion des émotions de ces enfants intenses, en décryptant leur étrange sentiment « d’intranquillité ». Ou encore « Les particularités des filles, chez lesquelles le haut potentiel s’exprime souvent différemment, afin qu’elles puissent être reconnues, accompagnées et stimulées à leur juste valeur ».