Enfant autiste : Un ouvrage pour sensibiliser les plus jeunes

« Comprendre mon copain autiste » : Un livre pour sensibiliser les camarades d’école et le jeune entourage d’un enfant autiste

Après « Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents », Peter Patfawl, ancien vice-président de SOS Autisme et beau-père d’un enfant autiste, revient avec un ouvrage cette fois-ci destiné aux enfants et adolescents.

Objectif : Les aider à comprendre leurs camarades autistes dans leur entourage ou à l’école, les sensibiliser, et leur montrer l’importance d’adopter une attitude positive face à la différence.

Concrètement, ce livre propose aux jeunes lecteurs de comprendre un peu mieux ce qu’est l’autisme ou d’approfondir leurs connaissances s’ils en ont déjà entendu parler. Ainsi il balaye les idées reçues, invite le lecteur à dépasser ses peurs et à travailler sur lui, et lui explique que son attitude positive est primordiale. Cet ouvrage donne également des clefs pour comprendre et partager avec l’enfant autiste, inspirées par les méthodes comportementales. Conçu de manière ludique, le manuel utilise des pictogrammes pour aborder chaque type de situation.

« Le petit manuel illustré comment comprendre mon copain autiste », édition « Boite à Pandore édition ».