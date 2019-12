Enfance et Handicap grande cause régionale AURA 2020

Dès le début de son mandat, Laurent Wauquiez, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes, a souhaité que la Région AURA soit un territoire pionnier, leader et exemplaire en matière d’inclusion du handicap. Depuis 2016, celui-ci est pris en compte dans l’ensemble des politiques régionales. La Région a organisé le 9 décembre la 4ème édition de son Forum Extraordinaire, une journée de concertation et d’échanges pour favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap qui a accueilli plus de 500 personnes représentatives des associations et acteurs du handicap en Auvergne-Rhône- Alpes pour échanger sur le thème « 15 ans après la loi de 2005, quel(s) bilan(s) peut-on faire ? ». A cette occasion, Sandrine CHAIX, Conseillère spéciale au Handicap a dressé un bilan de l’action régionale, dévoilé la grande cause régionale 2020 « Enfance et handicap » et présenté les nouveaux dispositifs de la Région.

Un bilan ultra positif pour le plan Handicap H+

En septembre 2017, Auvergne-Rhône-Alpes devenait la 1 ère Région à adopter un plan aussi ambitieux en faveur du handicap, H+ qui a pour objectif d’inclure le public en situation de handicap dans toutes les compétences régionales et d’impulser de nombreuses actions pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

En septembre 2017, Auvergne-Rhône-Alpes devenait la 1 Région à adopter un plan aussi ambitieux en faveur du handicap, qui a pour objectif d’inclure le public en situation de handicap dans toutes les compétences régionales et d’impulser de nombreuses actions pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Améliorer l’accessibilité des organismes de formation

Ainsi, la démarche H+ formation a été lancée. Elle vise à améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap dans les organismes de formation. Aujourd’hui 330 organismes de formation sont labellisés H+ et plus de 750 référents H+ ont été nommés.

Ainsi, la démarche H+ formation a été lancée. Elle vise à améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap dans les organismes de formation. Aujourd’hui 330 organismes de formation sont labellisés H+ et plus de 750 référents H+ ont été nommés. Augmenter le taux d’inclusion des personnes handicapée à la Région

La première initiative de la Région pour être exemplaire a été d’inclure 10% de travailleurs handicapés au sein du Conseil Régional. Objectif atteint et même dépassé, en partenariat avec le Fond d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, puisque la Région affiche un taux d’insertion de 10,66 % à juin 2019, taux très significativement supérieur à la moyenne nationale (3,3% dans le privé et 5,17 dans les trois fonctions publiques) et à l’obligation légale de 6%.

Améliorer l’accessibilité dans les transports et les lycées

Avec l’ambition d’améliorer significativement et rapidement l’accessibilité, la Région a investi 222 K€ pour mettre en accessibilité les lycées et 90 K€ pour les transports, avec la mise en œuvre du SDAP (Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée) et des Agendas d’accessibilité programmée.

Permettre aux lycéens empêchés de suivre leur scolarité

Après une phase d’expérimentation menée avec succès, la Région a déployé, lors de la rentrée de septembre 2018, 60 robots de téléprésence pour permettre aux lycéens des 12 départements et de la Métropole de Lyon, empêchés de se rendre en cours durant plusieurs semaines à cause d’une hospitalisation ou d’un handicap, de poursuivre leur scolarité. La Région est ainsi la première collectivité à financer un tel déploiement, pour un montant de 1,2 M€.

Accompagner l’investissement dans les ESAT

La Région a soutenu la modernisation et l’équipement de 60 ESAT sur tout le territoire, pour un montant de près de 7 M€. Ces actions ont permis de pérenniser et de renforcer l’emploi des personnes en situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes.

La Région finance également les véhicules de transport adaptés. Au total, 65 dossiers d’acquisition et d’aménagement de véhicules adaptés ont été financés.

A l’occasion du Forum Extraordinaire, Sandrine CHAIX a révélé la Grande Cause régionale 2020 : Enfance et handicap et présenté les nouveaux dispositifs régionaux qui seront mis en place au premier semestre 2020 : Agir pour les familles d’enfants en situation de handicap.

Dans un objectif d’inclusion de tous, et en particuliers des enfants, la Région va déployer :

Un dispositif de soutien à l’acquisition des aires de jeux accessibles aux enfants en situation de handicap, pour accompagner l’acquisition de mobilier ou la mise en accessibilité du site, à destination des communes mais aussi des structures de santé comme les hôpitaux, les services de soins ou de réadaptation. Des structures telles que “ enfant différent

l’acquisition de mobilier ou la mise en accessibilité du site, à destination des communes mais aussi des structures de santé comme les hôpitaux, les services de soins ou de réadaptation. Des structures telles que “ Un dispositif pour aménager des espaces familles dans les établissements de santé pour la création d’espaces conviviaux afin que les familles puissent rencontrer les enfants malades dans des lieux agréables. L’aide portera sur l’aménagement des locaux et l’achat de mobilier

Agir pour le logement des personnes en situation de handicap

Le logement, enjeu majeur pour les personnes en situation de situation de handicap, nécessite souvent des budgets importants et parfois pour des périodes ponctuelles. La Région va déployer deux dispositifs :

Aide à l’équipement de matériel adapté pour des appartements « tremplins ».

Ces appartements permettent à des personnes en situation de handicap, suite à un accident par exemple, de réapprendre certains gestes en autonomie.

Financement de logements partagés entre personnes handicapées. Qui permettent de mutualiser certaines dépenses (cuisine commune par exemple) et de mettre en relation des personnes porteuses de handicap différents qui vont pouvoir s’entraider.

Agir pour améliorer l’accès aux loisirs des personnes en situation de handicap Dans volonté de faire « encore plus pour le handicap », la Région Auvergne-Rhône-Alpes va développer deux nouveaux types d’actions dans le domaine de la culture, des festivals en particulier et du tourisme. Pour les festivals, un dispositif permettant la mise à disposition gratuite ou à faible coût de matériels adaptés . En effet, les nombreux festivals en Auvergne-Rhône-Alpes ne disposent pas souvent de grand budget et pour lesquels il n’est pas pertinent d’investir dans du matériel spécifique pour les personnes handicapées, comme une rampe, un plancher vibrant, une boucle à induction par exemple. Dans le domaine du tourisme, création d’un label H+ Tourisme afin de marquer les efforts des territoires dans un tourisme handi accueillant et handi bienveillant.

Dans volonté de faire « encore plus pour le handicap », la Région Auvergne-Rhône-Alpes va développer deux nouveaux types d’actions dans le domaine de la culture, des festivals en particulier et du tourisme.

Enfin, afin de renforcer encore plus son rôle, la Région décide d’élargir les bénéficiaires potentiels du soutien régional à toutes les structures publiques œuvrant ou ayant un projet en lien avec le handicap. Comme les hôpitaux, services de soins et de réadaptations, les collectivités territoriales, les laboratoires publics de recherche ou encore les écoles et les universités.

Nous voulons une Région pionnière et modèle pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Avec Sandrine CHAIX, nous avons commencé notre action en devenant nous- mêmes exemplaires et en incluant plus de 10% de travailleurs en situation de handicap à la Région. Nous avons pris en compte le handicap dans chacune de nos politiques. Et grâce à l’implication des associations et des réseaux, nous avons mené des actions concrètes et innovantes pour faciliter l’accès à la formation, à l’emploi, à la culture… Nous pouvons être fiers du travail accompli ensemble. Il nous reste encore du chemin à parcourir, et 2020 marquera une nouvelle étape en faveur de l’Enfance et du Handicap, notre Grande Cause Régionale 2020 », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour Sandrine CHAIX, Conseillère spéciale déléguée au Handicap : « En deux ans nous avons entrepris de moderniser nos ESAT, de changer le regard sur le handicap, d’innover et d’agir pour l’insertion professionnelle. Nous voulons à présent construire une nouvelle politique à destination des familles de personnes handicapées tout en continuant notre action transversale dans toutes les politiques régionales. »