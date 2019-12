Endy and Co: Des vêtements féminins faciles à porter

« Faire évoluer le regard sur la différence en valorisant le besoin de toutes les femmes de se sentir belles et désirées » : Telle est la raison d’être d’Endy & Co, marque française de prêt-à-porter qui propose des vêtements aux coupes faciles à enfiler, afin de rendre la mode accessible à tous, avec ou sans handicap : T-shirts, tuniques, blouses, robes, vestes… de quoi s’habiller des pieds à la tête en toute saison. Tous les articles d’Endy & Co sont fabriqués dans un atelier parisien et vendus en ligne sur le site : www.endyandco.fr. Et pour coller au plus près des besoins des fashion victims, la marque demande régulièrement l’avis des femmes elles-mêmes sur le type de vêtements qu’elles voudraient pouvoir acheter. Pour celles qui souhaitent donner leur avis, un questionnaire est actuellement en ligne sur www.endyandco.fr.