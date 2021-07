Endométriose : Une plateforme dédiée à la santé des femmes

Accompagner les femmes dans leur combat quotidien : tel est l’objectif du “Lab de l’Endo”, une nouvelle plateforme consacrée à l’endométriose et aux différentes possibilités pour la soulager.



Plus d’une femme sur dix serait concernée par l’endométriose. Cependant, il n’existe aucun traitement à ce jour et la maladie reste difficile à diagnostiquer, laissant les femmes seules face à l’errance médicale. C’est pour leur venir en aide que Floriane, elle-même atteinte d’endométriose, et son compagnon Sylvain ont fondé et lancé en février 2021 “Le Lab de l’Endo”.

Mais qu’est – ce que “Le Lab de l’Endo” exactement ?

Il s’agit d’une plateforme d’informations en ligne sur l’endométriose et les solutions pour la soulager. “Elle vise à rassembler une communauté d’Endogirls (femmes atteintes d’endométriose) et de femmes qui présentent des symptômes similaires : douleurs pelviennes, troubles digestifs et urinaires, fatigue chronique, et douleurs neuropathiques”, afin de créer un lieu “de partage, de réconfort et d’entraide” et de libérer la parole sur la maladie.

À qui s’adresse “Le Lab de l’Endo” ?

À tout le monde ! La plateforme est gratuite et facile d’utilisation. Et bien que les premières personnes visées soient les femmes touchées par l’endométriose, le site traite des troubles féminins dans leur ensemble. Messieurs, vous êtes aussi les bienvenus, car comme le rappellent les fondateurs : “L‘endométriose est une maladie féminine, mais aussi de couple, car omniprésente dans le quotidien”.

Alors que vous soyez concernés ou que cela soit par pure curiosité, vous pouvez aller y jeter un œil !

Quels types d’informations sur l’endométriose peut-on y tro uver ?