Encourager et organiser l’accueil du Handicap dans le monde du Travail

Le réseau national OHE PROMETHEE tient son assemblée générale à Melun en Seine et Marne le jeudi 18 juin 2009. Crée en 1993 sur un socle de neuf associations avec l’ambition de mutualiser les forces et les compétences, OHE PROMETHEE Réseau National développe une véritable politique commune d’insertion professionnelle au service des entreprises et des personnes handicapées.

À ce jour, ce sont 28 associations labellisées « CAP EMPLOI », principalement issues du monde économique et oeuvrant au quotidien dans le domaine de l’insertion, de la sensibilisation des entreprises et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées qui composent OHE PROMETHEE Réseau National.

Plus de 280 salariés constituent la force active de ce réseau.

Présent sur tout le territoire, Ohé Prométhée réseau national a son siège à Dammarie-les Lys -200 rue de la fosse aux Anglais 77190 Dammarie Les Lys- et est présidé depuis 1998 par Roger AUBERT, Président d’Ohé Prométhée 77. Ancien chef d’entreprise d’une PME de construction métallique de Seine et Marne et toujours à la tête d’une société d’ingénierie, Roger Aubert a de nombreuses fonctions électives.

Le placement en milieu ordinaire de travail s’affirme comme la priorité parmi les différentes missions que l’État confie aux membres du réseau OHE PROMETHEE, afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Ces associations conservent chacune leur indépendance, notamment pour la gestion des initiatives et actions particulières orientées vers l’insertion des personnes handicapées en Milieu Ordinaire.

Au niveau du Réseau, des instances communes, des commissions ad hoc, agissent dans le cadre d’une stratégie de développement et de positionnement sur le champ politique et technique. Plus généralement son activité s’inscrit dans un programme de coordination nationale sous l’autorité de la DDTEFP -Direction départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation professionnelle- et avec le concours financier de l’AGEFIPH -Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées.

En mutualisant les idées, les programmes et les formations, le Réseau rend plus efficace l’insertion des personnes handicapées.

Ainsi, un POLE FORMATION, piloté par Richard GAIRY -directeur d’Ohé Prométhée Seine et Marne-, propose une offre extrêmement large de stages à destination des collaborateurs, des structures partenaires et des entreprises concernées par l’emploi des travailleurs handicapés.

En 2009, 31 formations dispensées par des universitaires et des spécialistes chevronnés renforcent le professionnalisme des équipes.

« Législation du travail », « les politiques d’emploi des personnes dans les grandes entreprises », « handicap psychique et insertion professionnelle »… les thèmes sont nombreux, le catalogue de formation étoffé.

Des formations sur mesure sont également possibles afin de répondre au plus près à des besoins spécifiques.

Le POLE PRO-METIERS, quant à lui, élabore des aides spécifiques tant pour l’accompagnement à la formation des personnes handicapées que pour la gestion des ressources humaines.

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté au moyen du travail temporaire est l’objectif du POLE PRO EMPLOI INTERIM.

Afin d’être toujours en mesure d’épauler efficacement l’accueil de la personne en situation de handicap dans le monde du travail, le Réseau National Ohé Promethée ne manque pas d’idées et multiplie les initiatives et les projets ambitieux.