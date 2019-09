En septembre, Rennes accueille la 13ème édition du Salon Autonomic Grand Ouest

Le parc des Expositions de Rennes recevra les 29 et 30 septembre prochains la 13ème édition du Salon Autonomic Grand Ouest. Cet événement destiné aux personnes en situation de handicap, leurs familles ou encore aux acheteurs et prescripteurs rassemble les acteurs professionnels de la santé, du social, les industriels, fabricants et collectivités.

Cette véritable plateforme d’échanges et de dialogues, désormais reconnue comme une référence en la matière par les professionnels de la dépendance, proposera au travers de ses quelques 230 exposants des solutions techniques et des conseils pour favoriser l’autonomie au quotidien des personnes dépendantes.

De nombreux secteurs y seront ainsi représentés pour traiter de multiples problématiques : transports collectifs et familiaux; équipements urbains et accessibilité de la ville; éducation, formation et emploi ; tourisme, sport et culture ; santé et bien-être, etc.

A ne pas manquer cette année : la Maison de l’Autonomie

Pour cette 13ème édition, le salon Autonomic Grand Ouest propose à ses visiteurs un tout nouveau concept : la Maison de l’Autonomie‐L’incubateur.

Un espace qui présente des solutions d’aménagement alliant accessibilité et design, spécialement conçues pour les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Cette représentation grandeur nature d’un espace d’habitat a aussi pour objectif de sensibiliser le grand public et les professionnels aux dernières innovations en matière de produits et de services mais aussi dans le domaine de la réglementation.

Le salon présentera également des conférences et tables rondes ainsi que ses traditionnels Villages

:

Village « Emploi » : Parce qu’avoir un travail doit être accessible à tous, 20 «Missions handicap » de grandes sociétés seront présentes pour organiser des séances de recrutement sur le salon.

Les candidats sont vivement invités à se munir de leur CV !

– Village « Matériels et Services adaptés » : les dernières innovations en matière d’équipements;

– Village « Handicaps sensoriels »: les innovations dédiées aux handicaps auditifs et visuels ;

– Village « Véhicules adaptés » : les constructeurs, carrossiers et entreprises spécialisées dans l’adaptation des postes de conduite ;

– Village « Tourisme et Loisirs » : zone animée par des artistes, musiciens, danseurs, sportifs.