En mai, c’est la fête du sourire !

L’Association des Paralysés de France (APF) organise la 9e édition de la Fête du Sourire du 14 au 22 mai partout en France. Cette manifestation est une opération de collecte de fonds ayant pour but de rompre l’isolement des personnes en situation de handicap. L’argent récolté par chaque délégation départementale servira à réaliser des actions de proximité pour les personnes en situation de handicap du département. L’opération repose sur la vente de produits « Sourire » par les bénévoles de l’APF. Cette année, brioches et peluches sont à l’honneur.

Durant une semaine, des stands de l’APF investiront les rues, les places et les salles des communes françaises pour proposer des objets solidaires mais aussi des animations !

Spectacles vivants, danse, chant, cirque, animations de rue seront au rendez-vous pour une fête placée sous le thème du sourire et de la solidarité envers les personnes en situation de handicap !

Paris, Nantes, Caen, Marseille, Valenciennes, Toulouse, Reims, Dijon et de nombreuses autres villes se joindront à la fête avec des stands de vente des produits sourires (lire encadré), des concerts, des parcours d’accessibilité, des fanfares, des jeux pour les enfants, des animations de cirque et des challenges sportifs.

Le « marché du sourire » à Paris

Pour sa 2e édition, un marché aux fleurs, le « marché du sourire » aura lieu place Monge à Paris le samedi 14 mai. De nombreux fleuristes et horticulteurs proposeront à la vente leurs fleurs, plantes et décorations florales. Un stand de thé et de pâtisserie sera également proposé aux passants.

Plusieurs animations auront lieu tout au long de la journée : jardinage accessible, atelier d’art floral, etc. Des bénévoles mèneront également des actions de sensibilisation au handicap auprès des passants.

L’argent récolté lors de la Fête du Sourire revient aux délégations départementales à l’origine de la collecte et leur permet de mener des opérations visant à rompre l’isolement des personnes en situation de handicap. Ainsi, de nombreuses activités sont proposées par les délégations : jeux de société, sortie au cinéma, à la piscine ou à la patinoire, après-midi à la mer ou promenade en montagne grâce au matériel adapté, sport en fauteuil.

Les produits « Sourire »

Brioche

La vente de brioches fait son grand retour pour cette Fête du Sourire ! Ces brioches « à l’ancienne » pur beurre seront vendues sur des stands dans des marchés, des supermarchés ou des entreprises.

Peluche Ourson nageur

Produit phare de la Fête du Sourire, ces oursons en peluche sont disponibles cette année en costume marin rayé rouge et blanc. Coloris disponibles : ivoire, caramel ou chocolat

Et comme chaque année, près de 100 000 fleurs (gerberas, roses, tournesols) seront proposées aux passants.

Devenez bénévole

Comme chaque année, l’APF recherche des bénévoles pour l’aider à réaliser les différentes opérations prévues lors de la Fête du Sourire. Aucun savoir-faire particulier n’est demandé, seule la motivation compte ! Que ce soit en amont pour développer des projets, assurer la logistique et la communication de l’opération, ou durant la manifestation pour tenir un stand et aller à la rencontre des autres, toute aide est la bienvenue. Contactez la délégation départementale APF la plus proche de chez vous.

Au delà d’une simple collecte, c’est la rencontre entre les bénévoles de l’APF et les passants qui permettra d’échanger autour du handicap et de briser la barrière des préjugés qu’il peut y avoir entre personnes « valides » et « en situation de handicap ». Le tout dans une ambiance festive et avec le sourire !