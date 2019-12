En Lorraine, deux unions régionales interpellent sur l’avenir médico-social

« Le paysage national sanitaire, social et médico-social va vire en 2009 de profonds changements et bouleversements », rappellent les deux unions régionales. Elles organisent, dans l’objectif de débattre et d’interpeller les fédérations médico-sociales lorraines et les parlementaires, députés et sénateurs, une conférence. Elle aura lieu le 26 janvier à l’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, de 10 heures à midi.

« L’ensemble du projet de loi vise à renforcer le niveau régional comme niveau de planification au détriment du niveau départemental, en lien avec la révision générale des politiques publiques qui fait du niveau régional le niveau de droit commun du pilotage des politiques publiques sur les territoires, expliquent les deux organismes. De même, les mécanismes de concertation seraient sérieusement remis en cause pour certains échelons de planification. »

Au niveau départemental, L’Uriopss et l’Urapei dénoncent un champ d’action des schémas limité aux établissements et services relevant de l’aide social à l’enfance et à ceux intervenant en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. « Dans ces deux derniers cas, une concertation préalable devrait être mise en œuvre mais il ne fait aucune référence aux organismes gestionnaires ou aux usages. »

« Si l’objectif du projet de loi est de mieux articuler sanitaire et médico-social pour une meilleure prise en charge globale de la personne, nous sommes néanmoins très critiques que la capacité du projet, en l’état, à satisfaire les exigences de la démocratie sanitaire. »

Pour plus d’informations sur www.uriopss-lorraine.asso.fr