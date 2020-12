En juin mettez le paquet !

Listen to this article Listen to this article





Plus de 500 millions de personnes handicapées vivent dans les pays en développement où leurs droits les plus élémentaires sont bafoués. Seuls 2 % des personnes handicapées ont accès aux services de santé de base et 98 % des enfants handicapées ne sont pas scolarisés. A’occasion de la fête des mères et de la fête des pères (week-ends des 6 et 20 juin), emballez des cadeaux dans un magasin à côté de chez vous pendant une demi-journée, une journée ou davantage et rassemblez ainsi des fonds en faveur de Handicap International, afin de nous aider à « agir partout où il le faut ».

Par exemple, au Mozambique, au Cambodge ou aux Philippines : 20 € permettront d’acheter une paire de béquilles ; 37 € d’appareiller un enfant handicapé et 50 € suffiront pour qu’il puisse aller à l’école grâce à la fourniture de matériel scolaire et à la réalisation d’aménagements nécessaires à son accueil.

