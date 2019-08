En juin 2011, Le Handicap reste un combat quotidien !

Le Congrès annuel de la Fédération des APAJH ayant pour thème « Le Projet associatif » aura lieu les 23, 24 et 25 juin prochains, en présence de Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Plus de 300 militants sont attendus pour en débattre au Centre des congrès de Lyon.

A la veille du congrès APAJH 2011, l’urgence de repenser notre modèle social est plus que jamais d’actualité. Les préconisations de l’APAJH depuis sa création : droit à la scolarisation, concept de situation de handicap, place de la personne au cœur du dispositif, évolution des structures, démarche qualité, bientraitance etc….ont trouvé un aboutissement législatif.

Malgré les progrès accomplis ces dernières décennies, les personnes les plus fragiles sont bien souvent victimes d’exclusion et de discrimination.

En février 2010, l’APAJH a saisi la HALDE pour dénoncer les mesures de régression prises par pouvoirs publics et une situation de « discrimination d’Etat » à l’égard des personnes en situation de handicap.

En marge de la 2ème conférence nationale du handicap qui a été marquée par l’autosatisfaction du gouvernement, le Président de la Fédération des APAJH s’est exprimé

sur l’impérieuse nécessité de traduire les promesses en actes. Face au manque d’égalité et de solidarité, l’APAJH a plus que jamais le devoir de remettre en exergue le concept de société inclusive, la nécessité de repenser une «société pour tous », accessible à tous, dans laquelle les caractéristiques et les besoins de chacun de ses citoyens sont pris en compte.

Ainsi, à Lyon, les militants vont tracer au travers de l’élaboration du projet associatif les axes forts qui fonderont ses positions,

orienteront ses actions et authentifieront son combat initié il y a 50 ans contre la marginalisation, pour l’accueil des différences.

Vendredi 24 juin, la présidente de l’APAJH du Rhône ouvrira l’Assemblée générale, suivie des déclarations des personnalités invitées et du rapport moral du président de la Fédération.

Le vote pour les élections au Conseil d’administration aura lieu en fin de journée, permettant une nouvelle organisation de la Fédération en lien avec l’environnement législatif.

Puis, le nouveau Conseil d’administration procèdera à l’élection pour deux ans du président et du bureau fédéral.

Samedi 25 juin, les militants s’exprimeront sur le projet associatif : « Pour quel projet de société militons-nous ? », les orientations et l’activité de la Fédération.

Cette nouvelle étape autour de la cohésion et du renforcement du mouvement franchie, une route est ouverte, à parcourir avec l’ensemble des militants pour une société inclusive.

A propos de la Fédération des APAJH…

Créée en 1962, l’APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidant… Elle assure à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et culturelle…) et accompagne 25 000 personnes en situation de handicap, mineures comme adultes, dans plus de 600 établissements ou services.