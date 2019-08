En finir avec le bégaiement

On estime à 1% le nombre de personnes atteintes par un problème de bégaiement, soit au moins 600 000 personnes.

Bégayer n’est pas une tare, mais assurément un handicap dans la vie quotidienne.

Il est vécu comme un enfer au quotidien. Les bègues se sentent incompris, la « précarité » des syllabes les décourage, les enfants se retrouvent en difficulté scolaire faute de pouvoir s’exprimer facilement en classe.

Le bégaiement est un phénomène physiologique dû à une désynchronisation entre la respiration et la parole.

Le cerveau a enregistré ce dysfonctionnement qui est devenu une habitude.

Le bégaiement se manifeste chez des sujets hypersensibles, il apparaît souvent vers 3 – 5 ans, et peut être une réaction à un choc émotionnel : conflit, accident, séparation, etc…

Les conséquences sont nombreuses :

la difficulté, voire l’impossibilité de communiquer avec les autres conduit à un isolement plus ou moins important,

attitudes physiques de repli, tics, grimaces, …

manque de confiance, attitudes d’évitement,

activités scolaires perturbées,

vie professionnelle mise à l’épreuve,

rapports sociaux rendus difficiles,

fatigue très fréquente due à une mauvaise oxygénation,

vie familiale entraînant des situations de dépendance et/ou de surprotection.

C. Boisard a mis en place une méthode de rééducation qui consiste en une prise en charge globale et individuelle de la personne au cours d’un stage de trois jours. Elle a pour but de corriger le mécanisme en cause par des exercices respiratoires conjugués à la prise de la parole et à l’utilisation des doigts de la main comme méthode d’aide pour l’énoncer des syllabes. L’utilisation des muscles abdominaux est aussi indispensable.

Différents exercices ponctuent ce stage :

La dictée : il s’agit de lire en prononçant chaque syllabe. Cet exercice peut être réalisé en marchant, afin de prendre du recul sur soi, le temps de penser ce que je dois dire et d’inspirer suffisamment.

L’exercice de lecture à haute voix, afin d’entendre sa voix de l’extérieur.

L’exercice à deux en s’imposant et en prenant position…

L’exercice d’inspiration profonde, suivi d’un blocage et d’un relâchement total avec les poingsfermés en cas de stress.

L’exercice de relaxation en prenant conscience de sa respiration.

Les exercices doivent être poursuivis tant que le résultat n’est pas total.

Dès la fin du stage, les résultats sont remarquables tant sur les causes que sur les conséquences du bégaiement :

-amélioration de la position du corps,

-diminution significative des mimiques,

-une meilleure confiance en soi,

-changement du comportement et surtout meilleure élocution.

La prise de conscience de l’efficacité de la méthode est un encouragement certain à poursuivre les exercices.

« Il faut se casser la tête tous les jours pour casser la mauvaise habitude et acquérir une nouvelle habitude, celle de « parler normalement », insiste Mr Boisard.

Lieu des stages :

15, rue Mayet – 75006 Paris. METRO DUROC

Mob. 06 32 37 75 57

Site Internet : www.begaiement-boisard.eu